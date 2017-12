Coraz więcej firm deklaruje podwyżki

Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 43 proc. z 29 proc. w poprzednim badaniu w sierpniu br., wynika z raportu „Plany Pracodawców”, zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Natomiast 49 proc. firm stwierdza, że pozostawi wynagrodzenie na obecnym poziomie

Najczęściej o podwyżkach wspominają przedsiębiorcy z branży transportowej, gospodarki magazynowej i łączności (54 proc.), przemysłu (48 proc.) i sektora nowoczesnych usług dla biznesu (45 proc.), jak też firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych (43 proc.).

W każdym regionie kraju firmy planują firmy podwyżki wynagrodzeń - więc nie jest to tylko trend występujący dotąd na Zachodzie, w województwach wschodnich 44 proc. firm planuje podwyżki płac - powiedziała dyrektor Instytutu Badawczego Randstad Katarzyna Gurszyńska podczas konferencji prasowej.

Ostrożniej pracodawcy planują zwiększanie zatrudnienia: obecnie 31% firm wobec 40 proc. firm z poprzedniego badania. W ciągu najbliższych 6 miesięcy ponad połowa firm (58 proc.) planuje pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie, a 7 proc. - zredukować.

Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników mają firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (42 proc.), budowlanego (38 proc.) i przemysłu (37 proc.). O największych redukcjach myśli sektor pośrednictw finansowego (18 proc.).

Widzimy nasilające się zjawisko rynku pracownika. Nie widzimy spadku zainteresowania naszym krajem zagranicznych inwestorów i wiemy, że ten rok będzie rekordowy, gdyż wartość pozyskanych inwestycji w połowie listopada br. to ponad 2 mld euro przynajmniej, tj. 55 projektów, a rok się jeszcze nie zakończył, co przekłada na 15,5 tys. miejsc pracy. To jest najwyższy wynik roczny, jaki zanotowaliśmy w 25-letniej historii naszej agencji, jeśli chodzi o wartość inwestycji, ale liczba zatrudnionych jest daleko od zanotowanego rekordu. Przełożenie wartości inwestycji na liczbę miejsc pracy jest skromniejsza niż dotąd notowaliśmy - powiedziała ekspert Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Agata Mężyńska podczas konferencji prasowej.