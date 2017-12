Miliardy euro na elektromobilność

Niemal wszystkie największe koncerny motoryzacyjne zapowiedziały wprowadzenie do sprzedaży pojazdów elektrycznych. Inwestycje w rozwój elektromobilności można liczyć w miliardach euro, a na rynku pojawią się w niedalekim czasie dziesiątki nowych, zelektryfikowanych modeli

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL przeanalizowało najważniejsze plany głównych graczy w motoryzacyjnym świecie.

Do 2025 r. Grupa BMW wprowadzi na rynek 25 modeli z napędem elektrycznym. 12 z nich będą stanowiły samochody w pełni elektryczne. W przyszłości napęd elektryczny ma być dostępny w każdym modelu oferowanym przez niemiecki koncern. Elektryfikacja nie ominie także BMW M (wersje usportowione) oraz Rolls-Royce’a. W 2019 r. do sprzedaży trafi pierwszy w pełni elektryczny model MINI. BMW rozważa uczynienie z brytyjskiej marki producenta wyłącznie samochodów zelektryfikowanych.

Daimler wprowadzi na rynek markę EQ, której oferta będzie obejmować tylko pojazdy napędzane prądem. Pierwszy model EQ – SUV EQC – trafi na rynek w 2019 r. Do 2022 r. wszystkie samochody Mercedesa będą dostępne w sprzedaży w wersjach z napędem elektrycznym. W 2018 r. klienci otrzymają pierwsze egzemplarze elektrycznego Sprintera.

General Motors do 2026 r. zamierza sprzedawać milion pojazdów elektrycznych rocznie. Amerykański koncern do 2023 r. zaprezentuje 20 nowych modeli zasilanych prądem lub wodorem. Elektryfikacja nie ominie także Fiat Chrysler Automobiles. Jak zakomunikował Sergio Marchionne, dyrektor generalny włosko-amerykańskiego giganta, połowa modeli oferowana przez koncern do 2022 r., w tym wszystkie Maserati, zostanie wyposażona w napęd elektryczny.

Ford na rozwój EV przeznaczył do tej pory 4,5 miliarda dolarów. Koncern w ciągu pięciu kolejnych lat planuje wprowadzić na rynek 13 nowych, zelektryfikowanych modeli, w tym w pełni elektrycznego, małego SUVa, który trafi do sprzedaży w Azji, Ameryce Północnej i Europie. Wszystkie modele Lincolna – należącej do Forda marki premium – otrzymają napęd elektryczny (głównie hybrydowy). W dziedzinie EV amerykański koncern zamierza współpracować m. in. z indyjską Mahindrą.

Honda zapowiedziała, że wszystkie jej modele na rynku europejskim będą oferowane w odmianach z napędem elektrycznym. Wersja produkcyjna modelu Urban EV Concept, zaprezentowanego w tym roku na targach we Frankfurcie, ma być pierwszym w pełni elektrycznym modelem japońskiej marki oferowanym na Starym Kontynencie. Pojazd pojawi się w sprzedaży w 2019 r. W 2022 r. Honda wypuści na rynek samochody elektryczne o znacznie skróconym (w porównaniu do dzisiejszych standardów) czasie ładowania. Pojedyncze ładowanie trwające 15 minut zapewni zasięg rzędu 240 km.

Grupa Hyundai-KIA do 2020 r. planuje zostać drugim największym na świecie producentem pojazdów przyjaznych środowisku. W tym celu zamierza znacznie rozbudować swoją gamę modelową EV i jednocześnie podwoić liczbę wytwarzanych samochodów w pełni elektrycznych. W 2018 r. koncern wyprodukuje 100 000 sztuk pojazdów napędzanych prądem. W 2020 r. w europejskiej ofercie firmy znajdzie się łącznie 10 zelektryfikowanych modeli.

Od 2020 r. każdy nowy model Jaguar Land Rover otrzyma napęd całkowicie elektryczny lub hybrydowy. Pierwszy w pełni elektryczny model koncernu – Jaguar I-Pace – pojawi się na ulicach w 2018 r. Land Rover zaprezentował niedawno Range Rovera i Range Rovera Sport w odmianach plug-in hybrid.

Między 2030 a 2035 r. wszystkie modele Mazdy otrzymają napęd elektryczny. Firma ogłosiła podjęcie współpracy w dziedzinie EV z Toyotą oraz Denso.

Grupa PSA planuje wprowadzić na rynek szereg modeli elektrycznych (m. in. Peugeot 208, w sprzedaży od 2019 r.) i hybrydowych (Citroen C5 Aicross, w sprzedaży od 2018 r.). Do 2024 r. wszystkie modele Opla zostaną zelektryfikowane.

Do 2022 r. alians Renault-Nissan-Mitsubishi zaprezentuje 12 nowych modeli w pełni elektrycznych. W 2020 r. zostanie przedstawiona nowa rodzina silników oraz baterii przeznaczonych do EV, a do 2022 r. na rynku ukażą się samochody elektryczne dysponujące zasięgiem przekraczającym 600 km na jednym ładowaniu wg cyklu NEDC.

Subaru w 2021 r. zaprezentuje szereg modeli elektrycznych, zaś w 2018 r. na rynku ukaże się co najmniej jedna hybryda typu plug-in japońskiego producenta. Do 2020 r. firma zamierza zakończyć sprzedaż pojazdów z silnikiem diesla w Australii i w Europie.

Suzuki na tegorocznych targach motoryzacyjnych w Tokio zaprezentowało w pełni elektrycznego, koncepcyjnego SUV e-SURVIVOR. Pojazd stanowi zapowiedź stylistyki przyszłych modeli marki. Suzuki niedawno podpisało z Toyotą protokół ustaleń, na mocy którego obie firmy będą współpracować w zakresie wprowadzania do sprzedaży w Indiach samochodów elektrycznych ok. 2020 r.

Tesla rozpoczęła w tym roku dostawy Modelu 3 i koncentruje się na zintensyfikowaniu produkcji tego pojazdu oraz na dokończeniu Gigafactory – największej na świecie fabryki baterii litowo-jonowych. Amerykańska firma zaprezentowała niedawno elektryczny samochód ciężarowy Semi, który trafi do produkcji w 2019 r. Do końca listopada złożono zamówienia na ok. 200 sztuk ciężarówki. Spółka zapowiedziała ponadto drugą generację modelu Roadster. Samochód będzie przyspieszał od 0 do 100 km/h w 1,9 s. Produkcja rozpocznie się w 2020 r.

Toyota zapowiedziała, że będzie oferować w swoich modelach dwa różne typy napędów hybrydowych – ekologiczny i usportowiony. W 2022 r. japoński koncern planuje wprowadzić na rynek model EV, który zostanie wyposażony w nowy rodzaj akumulatorów trakcyjnych ze stałym elektrolitem, znacząco poprawiających zasięg i jednocześnie skracającym czas ładowania. Naładowanie do pełna baterii pojazdu ma zająć zaledwie kilka minut. Toyota zamierza zostać pierwszym koncernem motoryzacyjnym na świecie, który wprowadzi na rynek samochód wyposażony w ten typ baterii. Japoński producent planuje ponadto dalsze rozwijanie technologii związanej z ogniwami paliwowymi.

Grupa Volkswagena do 2030 r. zamierza oferować napęd elektryczny we wszystkich swoich modelach. Niemiecki koncern podwoi ponadto nakłady na pojazdy zeroemisyjne do kwoty 20 miliardów euro i przeznaczy ponad 50 miliardów euro na inwestycje w baterie litowo-jonowe do EV. Producenci należący do Grupy Volkswagena do 2025 r. wprowadzą na rynek 80 nowych, zelektryfikowanych modeli. Produkcja pojazdów elektrycznych Volkswagena do 2025 r. ma osiągnąć poziom trzech milionów sztuk rocznie. W 2020 r. na rynek trafią modele oparte na modułowej platformie MEB dedykowanej dla EV.

Audi do 2025 r. przedstawi 25 nowych modeli napędzanych prądem, w tym 12 w pełni elektrycznych. Zelektryfikowane samochody mają być wytwarzane we wszystkich fabrykach niemieckiej marki. W 2018 r. rozpocznie się produkcja w pełni elektrycznego e-tron quattro.

W 2019 r. na rynek trafi pierwszy całkowicie elektryczny model Porsche – Mission E. Przyszła generacja modelu 911 najprawdopodobniej będzie dostępna jako hybryda typu plug-in.

Skoda podczas tegorocznych targów we Frankfurcie zaprezentowała rozwojową wersję koncepcyjnego, elektrycznego SUVa Vision E. W 2019 r. w sprzedaży pojawi się Superb w wersji plug-in hybrid oraz w pełni elektryczna odmiana modelu Citygo. Na rynek trafi również elektryczny hatchback Skody – prawdopodobnie otrzyma nazwę Felica E. Wprowadzenie na rynek modeli elektrycznych zapowiedział również SEAT. Zostaną one oparte na wspomnianej wyżej platformie MEB.

Wszystkie modele Volvo, które ukażą się na rynku po 2019 r., zostaną wyposażone w napęd elektryczny. Wyodrębniona została odrębna marka – Polestar, która zajmie się wyłącznie produkcją EV (wcześniej firma oferowała modele Volvo w usportowionych wersjach). Pierwszy model firmy – superhybryda Polestar 1 – zacznie zjeżdżać z taśm produkcyjnych od 2019 r.