Rafako wchodzi w elektromobilność

Rafako kończy prace projektowe dotyczące krótkiego autobusu elektrycznego i chce stworzyć trzy prototypy do końca 2018 r.- poinformował wiceprezes Jarosław Dusiło. Spółka nie wyklucza sprzedaży całego projektu - dodał

Do końca br. zakończymy prace projektowe i planujemy przystąpić do kompletacji podzespołów. Do końca 2018 r. chcemy mieć docelowo 3 prototypy, które będą się nieznacznie różniły zastosowanymi rozwiązaniami. Mamy już podpisane umowy z miastami, takimi jak Jaworzno, czy Racibórz, gdzie po homologacji będziemy mogli testować nasze pojazdy. Oprócz planów związanych z uruchomieniem produkcji, nie wykluczamy również sprzedaży całego projektu - powiedział Dusiło podczas spotkania prasowego.