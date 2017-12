Są chętni na budowę elektrowni w Ostrołęce

Rafako złoży ofertę na budowę bloku o mocy elektrycznej ok. 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka razem z Polimeksem-Mostostal - poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail

Mamy na horyzoncie Ostrołękę, gdzie będziemy składali ofertę razem z Polimeksem- powiedziała Wasilewska-Semail podczas spotkania prasowego.

Złożenie ofert ma nastąpić 28 grudnia br., a do udziału w przetargu zaproszono 5 podmiotów.

Formuła zakłada większą dyskusję przed złożeniem ofert. Jest pięciu graczy w grze. Zakładamy, że rozstrzygnięcie nastąpi do końca II kw. 2018 r. To jeden z ostatnich tematów węglowych w Europie, więc żaden z konkurentów nie zrezygnuje - wskazała prezes.

Jej zdaniem, kontrakt można porównać z projektem w Elektrowni Jaworzno, choć z uwagi na moc i rozwiązania powinien być nieznacznie większy.

Punktacja w przetargu będzie dotyczyła również obszaru pochodzenia technologii i powinna być w nim promowane technologie z obszaru UE - dodała Wasilewska-Semai.

W grudniu 2016 r. Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Grupy Energa i Enea, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia br. Obie spółki szacują, że budowa mogłaby się rozpocząć w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, a komercyjna działalność Elektrowni Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 r.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)SzSz