Reprywatyzacja : Będą kolejne zatrzymania

W śledztwach związanych z reprywatyzacją, Centrale Biuro Antykorupcyjne zatrzymało już łącznie 25 osób; w planach są następne realizacje i zatrzymania, i one nieuchronnie nastąpią - poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro

Czyścimy to, co miało być pozamiatane. Dobra zmiana w prokuraturze miała sens - łącznie z połączeniem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - wtedy, kiedy w rządzie, w ministerstwie i prokuraturze są ludzie, którzy serio traktują praworządność i zasady, że wszyscy wobec prawa są równi - powiedział minister w poniedziałek na briefingu w Warszawie.

Wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu przez CBA - na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - trzech urzędników stołecznego ratusza, zamieszanych w przestępczą działalność dotyczącą reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Według CBA, przyjmowali przez lata wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości warszawskich i przy wypłatach odszkodowań.

Jak poinformował, zebrany materiał dowodowy daje podstawy do postawienia trzem zatrzymanym urzędnikom „urzędu kierowanego przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz” zarzutów przyjęcia łapówek w wysokości przeszło 300 tys. zł. Zaznaczył, że czynności z zatrzymanymi mogą potrwać do wtorku.

Według szefa MS, zebrane dowody wskazują, że w zamian za łapówki wręczane urzędnikom w gotówce, w różnej wysokości - w zależności od ich pozycji w urzędniczej hierarchii - podejmowali oni decyzje, „umożliwiając oszustom wyłudzanie kamienic”.

Minister wskazał, że zatrzymania to wynik pracy powołanych przez niego zespołów śledczych ds. wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej, pracujących w prokuraturach regionalnych - we Wrocławiu i w Warszawie.

Zaznaczył, że kolejne ustalenia śledczych pokazują, „jak wiele spraw było zamiatanych pod dywan i jak wiele przestępstw było ukrywanych z nadzieją, że nigdy nie zostaną wyświetlone, a osoby, które się ich dopuszczają nie poniosą odpowiedzialności karnej”.

Prokurator Generalny podał, że łącznie w śledztwach związanych z reprywatyzacją, które skierował do prowadzenia przez zespoły prokuratorskie, CBA zatrzymało 25 osób. Przypomniał, że spośród wcześniej zatrzymanych, wobec 12 osób sąd zdecydował o aresztach - w tym sześciu adwokatów. Również trzej zatrzymani w poniedziałek mężczyźni zostaną przewiezieni do Wrocławia i tam usłyszą zarzuty.

To jest początek drogi. Będziemy konsekwentnie zmierzać do wyjaśnienia ogromu przestępstw i bezkarności, która miała miejsce na terenie Miasta Stołecznego Warszawy - powiedział. Podkreślił, że „CBA, wspólnie z prokuraturą, ale też przy pomocy policji, również organów skarbowych, dociera do kolejnych dokumentów, wykonuje kolejne analizy, które - już dziś mogę powiedzieć - powodują, ze mamy w planie następne realizacje i zatrzymania, i one nieuchronnie też nastąpią”