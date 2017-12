W środę rusza Impact fintech’17 - co z tymi FinTechami?

W przeddzień kongresu Impact FinTech 2017 Marek Siudaj rozmawiał z Radzymem Wójcikiem z kancelarii Baker and McKenzie o wydarzeniu, które będzie jednym z ciekawszych spotkań liderów branży startupów skupionych wokół tematyki bankowości i finansów

Fintech jest to zastosowanie nowych technologii w branży usług finansowych. Na wiele różnych sposobów - od sposobów komunikacji firm ze swoim otoczeniem, po tworzenie nowych produktów, finansowania nowych przedsięwzięć, jak crowdlending – gdy wiele osób w internecie spotyka się i finansuje jakiś cel innej osobie, który sobie przedsięwzięła - ocenił Radzym Wójcik.

Startupy i Fintechy to bardzo modny temat. Czy mamy szansę, żeby pojawiło się na kongresie dużo fintechów z Polski lub operujących w Polsce i czy mamay szanse na wygranie wyścigu o to, u kogo powstanie więcej bardziej interesujących fintechów - startupów powstanie.

Organizatorom Impactu udaje się ściągnąć całkiem spora grupę osób z Polski, ale to co jest superfajne to, że na kongres przyjadą przedstawiciele z wielu krajów z zagranicy, w tym z tak egzotycznych krajów jak Japonia, jak Tajlandia, z której będą przyjeżdżać przedstawiciele branży startupowej - ocenił Wójcik. - Z naszej kancelarii przyjeżdża koleżanka z Singapuru, która jest tam partnerką i bardzo mocno angażuje się w rozwój regulacji dla fintechów i branży fintech - dodał. Jeśli pan zapyta, co Polska ma robić, by wygrać w tym wyścigu lub być w czołówce, to myślę, że obserwować to, co się dzieje w innych krajach i powinna starać się współpracować. Jak na przykład teraz KNF współpracuje z Singapurem właśnie – będzie przedstawiciel regulatora z Singapuru, więc ta współpraca jest bardzo dobrym kierunkiem, bardzo dobrym pomysłem, i właśnie wpisującym się w to o czym mówimy. Nowe technologie polegają na współpracy ludzi, na wymianie myśli, dlatego musimy być na to otwarci i podpatrywać to, co się dzieje na świecie - dodał.