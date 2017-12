Unijne środki wspomogą modernizację kolei

PKP PLK mają 21 inwestycji ze wsparciem z programu „Łącząc Europę”

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy dofinansowania 21 inwestycji korzystając z unijnego wsparcia z programu „Łącząc Europę” (CEF) o wartości 4 mld euro, z czego unijne fundusze stanowią 3,44 mld euro - poinformowała w poniedziałek dyrektor biura funduszy unijnych w PKP PLK Gabriela Popowicz

PKP PLK są największym beneficjentem unijnego programu „Łącząc Europę”. (…) Unijne wsparcie zostało skierowane na 21 projektów, które obejmują modernizację łącznie około 950 km linii kolejowych - powiedziała Popowicz.

Przypomniała, że cały Krajowy Program Kolejowy zakłada wykonanie inwestycji kolejowych na kwotę ponad 66 mld zł, składa się z ponad 220 projektów zakładających modernizację 9 tys. km torów.

Według PKP PLK efektami modernizacji będzie skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Nastąpi zwiększenie przepustowości szlaków kolejowych, tzn. będzie mogło jechać więcej składów, przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa. Zapewnią to m.in. wiadukty zamiast tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych i unowocześnienie systemów sterowania ruchem kolejowym.

Popowicz poinformowała, że kluczowymi projektami realizowanymi, dzięki wsparciu z CEF, to usprawnienie połączeń towarowych do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, remont warszawskiego węzła kolejowego, modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku, modernizacja trasy Warszawa - Poznań - Szczecin czy przebudowa linii aglomeracyjnej w Krakowie i linii kolejowej Kraków - Katowice.

SzSz(PAP)