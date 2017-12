W Bogdance szukają nowych pracowników

Kopalnia Bogdanka jest w dobrej sytuacji, w przyszłym roku zatrudni ponad 300 nowych pracowników - powiedział jej prezes Krzysztof Szlaga podczas uroczystości z okazji Barbórki

Szlaga powiedział, że kopalnia w Bogdance (Lubelskie) jest w dobrej sytuacji, planuje poważne inwestycje.

W przyszłym roku zatrudnimy ponad 300 osób w naszej spółce-matce, czyli w samej kopalni. Zwiększamy zatrudnienie widząc, co się dzieje na rynku, obserwując tę sytuację, ale bez żadnego hurraoptymizmu, spokojnie i tylko pod to, co rzeczywiście w długim terminie jesteśmy w stanie dostarczyć i sprzedać - powiedział.

Szlaga przypomniał, że niedawno Bogdanka uzyskała koncesję wydobywczą na nowe pole Ostrów, co oznacza, że kopalnia podwoiła swoje zasoby i przy obecnym poziomie wydobycia ma perspektywy pozyskiwania węgla na prawie 50 lat.

W pierwszej kolejności chcemy wejść w złoże Ostrów wykorzystując infrastrukturę podziemną, bez budowy szybów. Budowa szybów zgodnie z naszą strategią w polu Ostrów jest przewidziana na lata 2025-2030 i po 2030 r. będziemy już korzystać w pełni ze złoża, zarówno poprzez infrastrukturę dołową jak i wykorzystując wybudowany kompleks szybowy - zaznaczył.

Szlaga podkreślił, że Bogdanka już przystąpiła do inwestycji pod ziemią.

Zwiększyliśmy zakres robót przygotowawczych o 20 proc. Do końca tego roku zrobimy 29-30 km korytarzy, w przyszłym roku na pewno nie będzie to mniejsza liczba - powiedział.

Mija właśnie 35 lat od uruchomienia wydobycia w Bogdance - przypomniał Szlaga.

Kopalnia jest liderem. Chcemy być liderem kosztowym całej branży, nie tylko w Polsce, ale - nie bójmy się tego powiedzieć - i na świecie” - powiedział.

„Bogdanka działa dzisiaj jako zdrowy organizm. Codziennie są problemy, wyzwania, jakiś kłopot do rozwiązania. To normalne, tak musi być w każdej spółce, która chce się rozwijać. Radzimy sobie z tymi codziennymi problemami, bo nasz system odpornościowy, to w jaki sposób podejmujemy decyzje, kto je podejmuje, jak kompetentni są to ludzie, pomaga nam w rozwoju” - dodał Szlaga.

W uroczystościach Barbórki w Bogdance uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionalnych, samorządowcy.

Najlepsze życzenia zarządowi kopalni i górnikom złożył listownie prezydent RP Andrzej Duda. „Górnicy są społecznością wyjątkową, tak, jak wyjątkowy jest ich zawód, jak wyjątkowe znaczenie ma ich praca dla Polski. Świadczy o tym również historia i obecne sukcesy kopalni Bogdanka” - napisał prezydent.

Życzenia górnikom nadesłali też m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz premier Beata Szydło.

Wyróżniającym się pracownikom kopalni wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, akty mianowania na wyższe stopnie górnicze oraz honorowe kordziki i szpady.

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 405 mln zł oraz zysk netto w wysokości 31,5 mln zł. Po trzech kwartałach 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7 proc., a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5 proc. W całym roku planuje wydobycie około 9 mln ton węgla.

Spółka zatrudnia około 4,5 tys. osób, wraz ze spółkami zależnymi - ponad 5 tys., a oprócz tego współdziała z Bogdanką jeszcze 1,5 tys. pracowników firm zewnętrznych.

