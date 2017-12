Pogłębienie toru Szczecin - Świnoujście coraz bliżej

W grudniu br. ma zostać podpisana umowa na dofinansowanie pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra, a także ogłoszony przetarg dla tej inwestycji - podał dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz

Studium wykonalności dla projektu zostało już zrobione, natomiast ostatnie poprawki i ostatnia jego wersja została przekazana do Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod koniec listopada wraz z wnioskiem o dofinansowanie - powiedział w poniedziałek w Szczecinie Zdanowicz. Zakładamy, że to ostateczna wersja tego dokumentu i spodziewamy się w grudniu tego roku podpisania umowy, która zapewnieni finansowanie projektu - dodał.

Zdanowicz powiedział także, że jeszcze w grudniu br. ma zostać ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj na pogłębienie toru do 12,5 metra.

Zakładamy, że prace projektowe powinny się zacząć po rozstrzygnięciu przetargu, czyli w wersji optymistycznej w okolicach lutego przyszłego roku i potrwają cały 2018 r. Po podpisaniu umowy musimy też zacząć prace nad nadzorem przyrodniczym i zacznie także prace inżynier kontraktu. Roboty budowlane mają ruszyć w pierwszym kwartale 2019 r. i zakończyć się do trzeciego kwartału 2022 r. - dodał Zdanowicz.

Prace będą polegały na pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra i poszerzeniu go do szerokości 100 metrów - powiedział Zdanowicz. W planach jest m.in. pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków.

Pogłębienie na takiej długości toru wodnego daje nam około 23 mln metrów sześciennych urobku, dlatego w planach mamy budowę dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim - dodał.

Zdanowicz był jednym z prelegentów odbywającej się w stolicy Pomorza Zachodniego konferencji „Szczecin i Świnoujście - perspektywy rozwoju portów Pomorza Zachodniego” zorganizowanej przez Klaster Morski Pomorza Zachodniego.

Inwestycja przebudowy toru wodnego Szczecin-Świnoujście będzie prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jej wartość to ok. 1 mld 385 mln zł. 85 proc. pieniędzy ma pochodzić ze środków unijnych, a 15 proc. - z budżetu państwa.

Planowana inwestycja jest kontynuacją i trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.

SzSz(PAP)