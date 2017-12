Nowa moneta kolekcjonerska NBP

Narodowy Bank Polski informuje o nowej monecie kolekcjonerskiej NBP przedstawiającej Henryka Glapińskiego ps. „Klinga”. Ta srebrna moneta z serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” po wprowadzeniu do obiegu będzie posiadać wartość nominalną 10 zł

Postać Henryka Glapińskiego „Klingi” przybliża folder emisyjny:

Urodzony 28 grudnia 1915 r. w Częstochowie. […] Na przełomie 1941/42 r. wstąpił do Armii Krajowej i został dowódcą plutonu. W drugiej połowie 1942 r. Glapińskiego mianowano szefem „Ośrodka nr 1” AK miasta Radomska, a pod koniec czerwca 1944 r. zastępcą komendanta miejscowego AK. Aresztowany przez gestapo w lipcu 1944 r. został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W maju 1945 r. powrócił do Radomska. Nie uznał sowieckiej okupacji Polski za wyzwolenie. W lutym 1946 r. wstąpił do jednej z największych antykomunistycznych organizacji – Konspiracyjnego Wojska Polskiego (krypt. „Lasy”, „Bory”) – i przyjął pseudonim „Klinga”. Na początku marca 1946 r. został powołany na dowódcę Komendy Powiatowej KWP, krypt. „Motor” (powiat Radomsko), a w połowie marca 1946 r. komendant główny KWP Stanisław Sojczyński „Warszyc” mianował go swoim adiutantem. W kwietniu Glapiński został dowódcą oddziału partyzanckiego Służby Ochrony Społeczeństwa „Motor” […] Odpowiadał za działania zbrojne o charakterze specjalnym. Przeprowadził m.in. ataki na posterunki MO w Silniczce i Kobielach Wielkich, podczas których zdobył na okupancie kilkadziesiąt sztuk broni. W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. jego oddział brał udział w akcji na Radomsko. […] polscy żołnierze zrealizowali główny cel – opanowali miejscowy areszt i uwolnili 57 przetrzymywanych tam i torturowanych polskich patriotów. Wycofujący się oddział Glapińskiego zatrzymał samochód prosowieckiego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zarekwirował 358 kompletów umundurowania i ekwipunku wojskowego. 20 kwietnia żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego stoczyli zwycięską bitwę z kilkakrotnie liczniejszą komunistyczną grupą pościgową. W połowie maja 1946 r. z rozkazu Stanisława Sojczyńskiego odtworzył oddział partyzancki Służby Ochrony Społeczeństwa (w liczbie 30 osób), który otrzymał nowy kryptonim „Warszawa”. Od tej pory, ścigany przez komunistycznych siepaczy […]. 16 czerwca „Warszyc” awansował go do stopnia kapitana. Zatrzymany wskutek użycia podstępu. Podający się za łącznika gen. Władysława Andersa agent UB zaproponował Glapińskiemu pomoc w ewakuacji na zachód. 31 sierpnia 1946 r. został aresztowany w Warszawie przez komunistyczny kontrwywiad wojskowy i przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. 17 grudnia 1946 r. wyrokiem nielegalnego, okupacyjnego trybunału – Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi – skazany na karę śmierci. Zamordowany, według oficjalnych danych, razem ze Stanisławem Sojczyńskim, 19 lutego 1947 r. W październiku 1992 r. wyrok został unieważniony. Szczątki Henryka Glapińskiego „Klingi” do dziś nie zostały odnalezione.

Rewers monety przedstawia wizerunki: Henryka Glapińskiego Klingi, orła wojskowego, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis _Zachowali się jak trzeba-. Na awersie, wspólnym dla całej serii, widnieją rozerwane kraty więzienne oraz stałe elementy monety: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji. Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 15 tys. sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 120 zł w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w folderze emisyjnym i materiale filmowym. NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest już na 7 grudnia. Będą to monety: złota i srebrna z serii Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt II August – oraz srebrna z serii Historia monety polskiej – talar Władysława IV.

Nakład monety: do 15 000 szt.

