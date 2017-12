Mieszkanie plus: Znamy stawki czynszu w Jarocinie

Przyznaliśmy lokale wybudowane w ramach Mieszkanie plus. Uroczyste wręczenie 258 decyzji zaplanowaliśmy na 9 grudnia - powiedział prezes jarocińskiego TBS Jerzy Wolski. Dodał, że pierwsi lokatorzy do mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie plus wprowadzą się w marcu 2018 roku.

W mieszkaniach w Jarocinie wykonywane są obecnie ostatnie prace wykończeniowe.

Pierwsze lokale z tej puli 258 zostaną oddane na początku marca, a ostatnie z końcem czerwca 2018 roku - zaznaczył Wolski.

Kryteria najmu określił samorząd. Lokalne władze przyznały mieszkania rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat (które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego). Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe (3 tys. zł na rodzinę w przypadku mieszkania 55 m kw. oraz 2 tys. zł dla chętnych na lokal 35 m kw.).

Osoby spoza gminy, które także dostały decyzję muszą zobowiązać się do meldunku w gminie oraz do odprowadzania podatku w jarocińskim Urzędzie Skarbowym – dodał Wolski.

Jak zaznaczył prezes jarocińskiego TBS, całkowity koszt wynajmu 55-metrowego mieszkania wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie.

W przypadku mniejszego metrażu będzie to 800 zł - powiedział Wolski.

Takie stawki oznaczają, że ostateczny czynsz za Mieszkanie plus w Jarocinie wynosi niespełna 24 zł za metr kwadratowy.

Zaznaczył, że to koszt łącznie z mediami oraz z ogrzewaniem. Komercyjny charakter inwestycji finansowanej przez BGK Nieruchomości sprawia, że nie jest ona objęta kryteriami określonymi w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

I właśnie ten fakt - jak wyjaśnia BGK Nieruchomości - sprawia, że nie mają do tej inwestycji zastosowania stawki czynszów, wyliczane na podstawie ustawy o KZN. Przypomnijmy, że w wersji niekomercyjnej wartość czynszu ma wynosić maksymalnie 24 zł - ale w dużym mieście i z opcją przejęcia na własność.

9 grudnia przyszli lokatorzy otrzymają decyzję o przyznaniu mieszkania wraz z dokładnym adresem. Po przyznaniu lokalu będą mieli dwa tygodnie na wpłacenie kaucji.

To wyniesie od 7,2 do 7,5 tys. zł, w zależności od lokalizacji - powiedział prezes. Inwestycja jest realizowana w trzech miejscach - w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce oraz w Siedleminie.

Jak zaznaczył, do 15 września zgłosiło się 730 rodzin chętnych na mieszkanie.

Dla rodzin, które nie znalazły się na tych pierwszych listach jest jeszcze kolejna szansa. W przyszłym roku oddamy kolejne 108 mieszkań - dodał Wolski.

Budową - jak poinformował prezes - zajmuje się firma Family House z Poznania. 108 mieszkań trafi do lokatorów do końca grudnia 2018 roku.

BGK Nieruchomości realizuje już inwestycje m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Wałbrzychu, Gdyni czy Kępnie. Celem tych inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej uposażonych. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. już powstaje.

