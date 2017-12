Magazyny paliw przechodzą pod nadzór Skarbu Państwa

Zarządzanie strategicznymi magazynami paliw i związana z nimi logistyka będą powierzone spółkom ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął w drodze uchwały „Politykę Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Jak wyjaśnił w poniedziałek Naimski, zaproponowane w tym dokumencie zmiany własnościowe sprowadzają się do tego, że zarządzanie strategicznymi dla kraju magazynami paliw będzie powierzone spółkom ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

W dokumencie napisano, że w ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki, PKN Orlen sprzeda Gaz-Systemowi, czyli operatorowi systemu przesyłowego gazu, swoje aktywa związane z magazynowaniem paliw i gazu w kawernach solnych. Jak mówił Naimski, „niezbywalnym elementem całej tej operacji” jest gospodarka solanką.

Zgodnie z zapisami uchwały, Gaz-System będzie „podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej - przez zakup akcji Inowrocławskich Kopalni Soli +Solino+ i udziałów w Kopalni Soli Lubień”. Obie te spółki należą w 100 proc. do PKN Orlen. IKS Solino to największy w Polsce producent solanki, a od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych magazynuje zapasy ropy naftowej i paliw. Z kolei kopalnia Lubień Kujawski wkrótce ma rozpocząć wypłukiwanie kawern, w których docelowo miałby być magazynowany gaz ziemny.

To jest plan, który zmierza do tego, by gospodarkę solankową - niezbędny element funkcjonowania strategicznych magazynów ropy i paliw Solino - zreorganizować w taki sposób, byśmy mogli powiedzieć, że one są w pełni operacyjne, czyli że w razie potrzeby, w policzalnym czasie, możemy z nich skorzystać - podkreślił Naimski.