Cyfrowy Polsat na wielkich zakupach

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32 proc. akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii, podano także.

Jednocześnie znaczący akcjonariusze złożyli analogiczne zlecenia sprzedaży na rzecz spółki odpowiednio 63 407 500 oraz 47 294 941 akcji, podano także.

Nabycie akcji Netia stanowi etap rozciągniętego w czasie procesu, którego celem jest nabycie przez spółkę pakietu akcji Netia reprezentującego nie więcej niż 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia, czytamy także.

Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków. - Netia dysponuje rozległą, ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną. 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce stanowić będzie dla nas niezmiernie cenne aktywo – na jej realizację we własnym zakresie musielibyśmy przeznaczyć minimum kilka lat i ogromne budżety – powiedział prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Tobias Solorz, cytowany w komunikacie.