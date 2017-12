Podwyżka, do tego premia i bonusy. Pracownicy mają tam co świętować

Podwyżki wynagrodzeń, premie i bonus jubileuszowy otrzymają pracownicy Volkswagen Poznań - poinformowała spółka. To efekt zakończonych negocjacji między spółką a związkiem zawodowym Solidarność.

Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w regionie; zatrudnia ponad 10 tys. osób.

Jak podano w poniedziałek, zawarte porozumienie obejmuje realizację większości z 11 postulatów wysuniętych przez związek zawodowy.

Po trzech miesiącach negocjacji udało nam się zawrzeć porozumienie w zakresie warunków płacowych w Volkswagen Poznań, które z naszej strony jest możliwe do zaakceptowania pod względem ekonomicznym i bezpieczne w dłuższym okresie planowania - poinformował prezes zarządu VWP Jens Ocksen.

W wyniku negocjacji pracownicy VW Poznań otrzymają m.in. podwyżkę płacy zasadniczej o ponad 1000 zł. Podwyżka ta zostanie wprowadzona etapami od stycznia 2018 r., a końcowa wartość będzie osiągnięta po 25 miesiącach. Wzrosła premia indywidualna, utrzymano bonus wakacyjny i bonus świąteczny. Pracownicy dostaną też specjalny bonus z okazji 25-lecia spółki.

W sierpniu wystosowaliśmy 11 postulatów, o które walczyliśmy do samego końca. Mamy poczucie, że rezultat tych negocjacji to przede wszystkim uznanie dla naszych pracowników i ich ciężkiej pracy. Solidarność to związek odpowiedzialny, który porozumienia zawiera przy stole negocjacyjnym, a nie na ulicy - powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań Piotr Olbryś.