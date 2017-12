Miało być 3,4 mld zł, będzie 2,2 mld zł. To jest różnica!

Koszty budowy stopnia wodnego w Siarzewie k. Nieszawy dzięki zastosowaniu nowych technologii zamiast planowanych 3,4 mld zł wyniosą 2,2 mld zł - powiedział w Bydgoszczy wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Porozumienie w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie w piątek podpisali przedstawiciele ministerstw: środowiska, energii, gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

Koszty budowy zostały zweryfikowane m.in. przez specjalistów Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Energi. Jeszcze rok temu koszty miały wynosić 3,4 mld zł, a teraz to jest 2,2 mld zł. To nie są oszczędności na jakości, a zastosowanie nowych technologii, m.in. bardziej prostych niż w ostatnich czasach. Niestety, w hydrotechnice rządziła szkoła sowiecka - beton, beton i jeszcze raz beton - mówił.

Wiceszef resortu środowiska podkreślił, że zamiast betonu można stosować starą metodę, tylko unowocześnioną - kamienie w stalowych siatkach. Podał, że podobny sposób budowano umocnienia, tzw. kaszyce twierdzy Wisłoujście w XIV-XV w. Wówczas kamieniami wypełniano kosze z drewna dębowego. Przetrwały one do dziś.

W ocenie Gajdy budowa stopnia będzie niezwykle trudna z formalnych względów środowiskowych, gdyż będzie realizowana na obszarze Natura 2000, gdzie występuje duże bogactwo gatunków zwierząt i roślin.

Obecnie czekamy na decyzję środowiskową, prawdopodobnie zostanie wydana jeszcze w tym roku - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że zasadniczym celem budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, który istnieje od prawie 50 lat. Podał, że w przypadku zawalenia się zapory powstałaby fala o wielkości 50-100 tys. m sześc./s, podczas gdy maksymalne fale wezbraniowe osiągają 12 tys. tys. m sześc./s. Następstwem katastrofy byłyby ogromne zniszczenia.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych i umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania, a także pomoże w przywróceniu żeglowności Wisły. Elektrownia wodna, będąca częścią inwestycji, pozwoli regulować niedobory w systemie elektroenergetycznym.

Stopień powstanie na 706-707 kilometrze Wisły w Siarzewie k. Nieszawy. W ramach inwestycji ma powstać m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownia wodna o mocy ok. 80 MW, śluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb, czy urządzenia do spływu ryb w dół rzeki.

Zgodnie z harmonogramem do końca 2019 roku planowane jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Budowa stopnia Siarzewo ruszyć ma w 2020 r., a zakończyć w 2025 roku.

PAP, MS