Jednak to działa! 12 zł czynszu za metr kwadratowy

Lokale budowane w ramach programu Mieszkanie plus oddamy lokatorom w pierwszym kwartale 2018 roku - powiedziała Bernadeta Puczka, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej. W mieście powstanie 186 lokali.

Jak powiedziała Bernadeta Puczka, w Białej Podlaskiej planowane jest uroczyste wręczanie decyzji o przyznaniu mieszkań. Data na razie nie jest znana.

Ankiety od chętnych na Mieszkanie plus zbierane są do końca roku.

Dopiero po zamknięciu tego procesu zabierzemy się za ich analizę - mówiła prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej.

Do początku grudnia zebrano podania od 1265 rodzin.

W Białej Podlaskiej czynsz w lokalach w ramach Mieszkania plus wyniesie ok. 12 zł za m kw. Opłata za wynajem 50-metrowego lokalu wraz z mediami to ok. 900 zł.

Dla porównania czynsz za wynajem 55-metrowego mieszkania w Jarocinie, gdzie również buduje się lokale w ramach Mieszkania plus, wyniesie 1,3 tys. zł.

Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Są chętni z Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, ale także z zagranicy - Anglii, Irlandii i Niemiec. Większość chętnych to rodziny, często wielodzietne, ale są także młode małżeństwa, a nawet bezdomni, którzy mogą pochwalić się dochodami.

Jak informował w czerwcu prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, koszt budowy metra kwadratowego wyniesie tutaj 1860 zł netto. Dodał, że BGKN wyłożył na tę inwestycję 20 mln zł, które „zostaną w mieście, bo przetargi na budowę wygrały trzy lokalne firmy”.

Także w I kw. 2018 roku oddane zostaną lokale Mieszkania plus w Jarocinie. 9 grudnia br.

BGK Nieruchomości realizuje także inwestycje m.in. Wałbrzychu, Gdyni czy Kępnie. Celem tych inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej uposażonych. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. już powstaje.

PAP, MS