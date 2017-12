Wolontariat bardzo popularny w Polsce

Udział zaangażowanych w wolontariat Polaków nie przekracza 20 proc. - wynika z opracowania Stowarzyszenia Klon/Jawor. W roboczym rankingu stworzonym przez stowarzyszenie na podstawie dostępnych danych na temat wolontariatu Polska znajduje się na 11 miejscu.

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który - jako wyraz uznania dla wysiłku wolontariuszy na całym świecie - został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r.

Według danych zebranych przez zajmujące się wspieraniem organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich Stowarzyszenie Klon/Jawor, europejskim liderem wolontariatu jest Norwegia. Jak podaje stowarzyszenie, norwescy wolontariusze przepracowali trzy razy więcej godzin niż osoby zaangażowane w aktywność społeczną w Polsce, mimo że liczba mieszkańców Norwegii jest siedmiokrotnie mniejsza.

Z danych przytoczonych przez stowarzyszenie wynika, że w 2014 r. norwescy wolontariusze przepracowali równowartość 148 tys. tzw. etatów przeliczeniowych (jest to jednostka stosowana do pomiaru ekonomicznej wartości działalności społecznej). Stowarzyszenie podało za GUS, że wymiar pracy społecznej Polaków w 2014 r. została oszacowana z kolei na 49 tys. etatów przeliczeniowych.

Zdaniem Marty Gumkowskiej ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, „dobrowolne, nieodpłatne działanie na rzecz organizacji społecznych czy celów dobroczynnych deklaruje w skali roku mniej więcej co piąty dorosły mieszkaniec naszego kraju”. Jednak, jak zauważyła, z badań CBOS wynika, że ludzie „zaangażowani w tak rozumianą pracę społeczną w większości nie są skłonni uznać się za wolontariuszy”. „Do pracy w charakterze wolontariusza przyznaje się od lat średnio 6 proc. Polaków. Najczęściej są to osoby najmłodsze - uczniowie i studenci. Ma to na pewno związek z rozwojem wolontariatu szkolnego” - wyjaśniła Gumkowska.

Jak podaje Stowarzyszenie Klon/Jawor, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady również przodują w działalności wolontariackiej.

W roboczym rankingu opracowanym przez Klon/Jawor na podstawie dostępnych danych na temat wolontariatu czwarte miejsce zajmuje Belgia, piąte Wielka Brytania, szóste Szwecja, a siódme Niemcy. Najniższe wartości wskaźnika wolontariatu stwierdzono w krajach Europy Środkowej oraz w Portugalii: na ósmym miejscu są Czechy, na dziewiątym Portugalia, na dziesiątym Węgry. Polska w tym zestawieniu jest na ostatnim, jedenastym miejscu.

