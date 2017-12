M. Morawiecki zrezygnował z wyjazdu do Brukseli

Wicepremier Mateusz Morawiecki zrezygnował z przylotu do Brukseli, gdzie we wtorek odbywa się spotkanie unijnych ministrów finansów - poinformowały źródła zbliżone do rządu

Morawiecki miał być w belgijskiej stolicy już w poniedziałek wieczorem na spotkaniu eurogrupy poszerzonej o kraje spoza strefy euro, ale nie przyleciał. Rozmówcy PAP nie byli w stanie powiedzieć, czy odwołanie wizyty ma związek z medialnymi informacjami o tym, że Morawiecki może zastąpić na stanowisku szefa rządu Beatę Szydło.

Pan premier często w ostatniej chwili odwołuje spotkania, to się zdarzało już wcześniej. Może to mieć związek z tymi spekulacjami medialnymi, a może nie” - powiedział rozmówca PAP. rzecznik prasowy ministra finansów Łukasz Świerżewski powiedział , że wicepremiera zatrzymały w kraju „obowiązki bieżące”.

Wicepremiera we wtorek w Brukseli zastępuje wiceminister finansów Piotr Nowak.

W poniedziałek lider PiS Jarosław Kaczyński spotkał się m.in z szefami okręgów partii i szefami wojewódzkich zespołów samorządowych. Według informacji PAP rozmawiano o przygotowaniach do wyborów samorządowych oraz „spodziewanej w grudniu” rekonstrukcji rządu.

Według radia RMF FM najnowszy scenariusz rekonstrukcji rządu autorstwa Jarosława Kaczyńskiego, zaprezentowany podczas poniedziałkowej narady przewiduje, że Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło na stanowisku szefa rządu. Jak podkreśla RMF FM, pozostałe zmiany w rządzie mają zależeć od propozycji Morawieckiego.

