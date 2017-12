Prezes Pekao na londyńskim Szczycie Instytutu Milkena

Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A., weźmie udział w dyskusji podczas Londyńskiego Szczytu Instytutu Milkena (Milken Institute London Summit). Szczyt jest wydarzeniem porównywanym do Światowego Forum Gospodarczego w Davos

Prezes Krupiński będzie jednym z panelistów w dyskusji Wyzwania i możliwości dla Europy po Brexicie. Obok Krupińskiego w panelu wypowiedzą się prezesi globalnych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych tj.Aviva, Credit Suisse czy Citi, a także Peter Mandelson, Prezes Global Counsel, były komisarz UE ds. polityki handlowej i pierwszy brytyjski sekretarz stanu.

W Europie po Brexicie Polska ma szansę odegrać znaczącą rolę. Dzięki doskonałym kadrom, które często za granicą, również w Londynie, zdobywały doświadczenie zawodowe, Polska może stać się centrum technologicznym Europy. Dobrze dokapitalizowany i stabilny sektor finansowy z pewnością przyczyni się do wzmocnienia roli gospodarczej naszego kraju - powiedział Michał Krupiński

Wcześniej w sobotę podczas pierwszego dnia szczytu prezes Pekao wspólnie z Michaelem Milkenem gościli specjalną sesję dla kilkudziesięciu inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Polsce głównie z USA.

Podczas szczytu poruszane będą również takie tematy jak przyszłość finansowa Europy, jej bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, technologie blockchain, rola rynków kapitałowych, rynki wchodzące w 2018 roku czy imigracja i rynek pracy.

W Szczycie, jak co roku, uczestniczy około 900 osób - prezesi największych światowych koncernów, światowej sławy ekonomiści, myśliciele, przedstawiciele świata nauki, mediów oraz dyplomacji.

Milken Institute to bezpartyjny think tank o charakterze non-profit, który stawia sobie za cel wzrost globalnego dobrobytu poprzez budowanie rozwiązań zwiększających dostęp do kapitału, tworzenie miejsc pracy i poprawę zdrowia.

Jednocześnie jak informuje bank, Michał Krupiński został najlepszym manedżerem w rankingu analityków finansowych, maklerów i inwestorów. Oceny dokonali czytelnicy „Parkietu” – inwestorzy, maklerzy, analitycy finansowi, zarządzający funduszami, menedżerowie spółek i krajowych instytucji.