PGZ uruchamia produkcję systemu przeciwlotniczego

Rozpoczyna się produkcja przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego PILICA, który może służyć m. in. do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych, śmigłowców, samolotów, rakiet manewrujących. Dostawy zestawów przewidziane są na lata 2019-2022 -informuje Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Podstawowe uzbrojenie zestawu to: podwójne działko kalibru 23 mm o dużej szybkostrzelności oraz dwa przeciwlotnicze pociski rakietowe typu GROM/PIORUN. Posiadanie zintegrowanego systemu komputerowego zapewnia wysoką skuteczność wykrywania oraz identyfikacji celów. PSR-A PILICA umożliwi współpracę z systemami dowodzenia oraz obrony przeciwlotniczej państw NATO.

Jest to potwierdzenie gotowości polskiego przemysłu obronnego do integracji skomplikowanych systemów uzbrojenia. To również świadectwo postępującej konsolidacji Grupy nie tylko w zakresie właścicielskim, ale także w odniesieniu do realizowanych projektów. W związku z wybraną przez Zamawiającego konfiguracją jeden z elementów – sensor radiolokacyjny – będzie dostarczany przez podmiot zagraniczny, a następnie integrowany z systemem. Realizowana umowa ma wartość blisko 750 mln PLN – powiedział członek zarządu PGZ, Adam Lesiński.