SKOK - partner godny zaufania

Kasa Stefczyka to największa spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w Polsce, łącząca 900 tys. rodzin. W przyszłym roku będziemy świętować 25 lat istnienia Kasy na polskim rynku usług finansowych. Już dzisiaj chciałbym zatem podziękować wszystkim, którzy nam zaufali, oraz pogratulować tym, którzy przyczynili się do wielkiego sukcesu spółdzielczości finansowej współtworzonej przez Kasę Stefczyka – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Andrzej Sosnowski, prezes zarządu Kasy Stefczyka

Kasa, którą tworzymy już od ćwierć wieku, to w oczach setek tysięcy Polaków godny zaufania partner w finansach i biznesie. To również *istotna część krwiobiegu polskiej gospodarki, który jest tworzony przez podmioty rynku finansowego. I – jako część tego rynku – z nadzieją obserwujemy zachodzące w Polsce przemiany społeczne i gospodarcze, które po latach marazmu i wyprzedaży polskiego majątku narodowego wreszcie dają szanse na znaczący wzrost dynamiki rozwoju krajowego przemysłu, wzmocnienia pozycji Polski na międzynarodowej scenie ekonomicznej, wdrożenia korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorstw, sfery budżetowej i segmentu nowych technologii, który w końcu zaistniał w Polsce w sposób faktyczny, a nie jak dotychczas w postaci mrzonek i nieuzasadnionych pomysłów.

Impulsem do wdrożenia zmian gospodarczych były naturalnie przemiany społeczne, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich lat. Te pociągnęły za sobą ambitne plany reformowania czy raczej odbudowy polskiej gospodarki. Synonimem tych planów jest dziś zaprezentowana przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego i realizowana przez rząd premier Beaty Szydło Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Blisko 200 zaplanowanych w dokumencie przedsięwzięć, rozwiązań legislacyjnych, inwestycji ma na celu wyprowadzenie Polski z tzw. pułapki średniego rozwoju, z której od lat nie możemy się wyrwać. Co ważne – i kluczowe dla prognozowania dalszych kroków – plany te są w dużej mierze kształtowane na bazie własnego, krajowego potencjału i naszych możliwości. Te są niemałe, ale wciąż potrzebują wsparcia. Potrzebują wsparcia w zakresie ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, atrakcyjnych warunków finansowania nowych przedsięwzięć i prywatnych inwestycji, poprawy wydajności działania przedsiębiorców.

Skuteczność Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju potwierdzają już pierwsze efekty jej realizacji; powiększenie wpływów budżetowych z podatku VAT czy przyciągnięcie zagranicznych inwestorów to dowody na to, że w polskiej gospodarce drzemie duży potencjał, a PKB kraju może z roku na rok wzrastać, z czym zgadzają się także eksperci zagraniczni.

Jednak zarówno na arenie krajowej, jak i na scenie międzynarodowej czeka na polski rząd i polski biznes wiele pułapek. Od kurczącej się liczby młodych pracowników trafiających na rynek w związku z ogólnym trendem spadku dzietności społeczeństwa, przez możliwe wyhamowanie inwestycji spółek skarbu państwa szukających oszczędności i usiłujących odbudować pozycję po latach drenowania ich z publicznych pieniędzy, aż po nieznane dziś jeszcze skutki Brexitu, które mogą uderzyć przede wszystkim w sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Walka o rozwój tych ostatnich jest – co zauważam z satysfakcją – istotnym elementem polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Słusznie – małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 90 proc. wszystkich firm w Polsce. Niewielkie, kilkuosobowe, a często jednoosobowe firmy wytwarzają niemal połowę produktu krajowego. To na nich w dużej części opiera się polska gospodarka. Dostrzegam ten potencjał patrząc zarówno na gospodarkę w skali kraju, jak i na działalność Kasy Stefczyka, którą kieruję.

Jako Kasa staramy się ułatwiać małym i średnim przedsiębiorcom poruszanie się na trudnym rynku. Od dawna mamy w ofercie rachunek firmowy Tandem, który pozwala Państwu korzystać z wielu udogodnień na atrakcyjnych warunkach. Oferujemy również linię Tandem, dzięki której mogą Państwo uzyskać dostęp do dodatkowej gotówki na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem i rozwojem firmy, Szybką Pożyczkę Gospodarczą czy Lokatę dla Przedsiębiorczych. Wspieramy firmy w dostępie do księgowości, ułatwiamy obsługę płatności faktur, zapewniamy dostęp do leasingu pojazdów, maszyn czy urządzeń. Dzięki współpracy z partnerami udostępniamy ofertę kompleksowej obsługi dla przedsiębiorców.

Patrząc na gospodarkę jako całość, nie możemy zapomnieć o jej filarze – rynku finansowym, który Kasie Stefczyka jest najbliższy. Tu uwagę przyciąga szczególnie repolonizacja jednego z największych na krajowym rynku banków – Pekao SA, który po latach wrócił pod rodzime skrzydła. To ważny ruch, który nie powinien pozostać wyłącznie pustym gestem. Lojalny polski system finansowy to szansa na wdrożenie innowacyjnych projektów, ale przede wszystkim na nadanie jasnego znaczenia idei patriotyzmu gospodarczego: działań rynku finansowego realnie wspierających kluczowe dla Polski segmenty gospodarki, w tym energetykę i górnictwo – sektory strategiczne, które mogą i potrafią być rentowne, zapewniając przy tym Polsce niezależność energetyczną, dodatkowo wzmacnianą przez współpracę z USA, coraz aktywniejszą po spektakularnej wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Pytanie tylko, czy w tym ważnym dla Polski zakresie nie natrafimy, jak często ostatnio bywa, na sprzeciw organów europejskich, które głośno krytykują nasz kraj, choć podobno Polsce są bliskie, np. z powodu zasiadających w nich przedstawicieli. Oby rząd Beaty Szydło nie ugiął się pod unijnymi naciskami. Z silnym państwem Bruksela będzie musiała się liczyć. Słabość pokazywana przez długie lata, jak widać, nie przynosi pożądanych efektów.

Optymistycznie zapatrując się na potencjał polskiej gospodarki, nie mogę pominąć także potencjału tkwiącego w spółdzielczości finansowej. Aktywa Kasy Stefczyka przekraczają dziś 7 mld zł, zapewniając jej solidny fundament dalszego rozwoju. Ten właśnie rozwój jest naszym celem i zamierzamy realizować go pod hasłem, które od zawsze Kasie przyświecało – patriotyzmu gospodarczego. Byliśmy i pozostaniemy polską instytucją finansową, która nigdy nie zapomni o tym, że kapitał ma narodowość i powinien pracować na rzecz tych, którzy go powierzają. Nam swoje oszczędności powierzyli Polacy i ich zaufania nigdy nie wystawimy na próbę.

Andrzej Sosnowski, prezes zarządu Kasy Stefczyka

