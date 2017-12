Powstaje Bursztynowy Szlak Kolejowy

Budowa tzw. linii Podłęże-Piekiełko, czyli połączenia Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna zyskało poważne wsparcie. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał memorandum w sprawie tzw. Bursztynowego Szlaku KolejowegoU

Ministrowie ds. transportu: Polski - Andrzej Adamczyk, Słowacji - Árpád Érsek, Węgier - Róbert Homolya, Słowenii - Peter Gašperšič podpisali Memorandum of Understanding ws. powołania Rady Wykonawczej Amber Rail Freight Corridor (Kolejowego Korytarza Towarowego nr 11).

Utworzenie Bursztynowego Szlaku będzie miało wpływ na rozwój połączeń towarowych między Warszawą a granicą polsko-białoruską, a także rejonem Katowic i Krakowa i ośrodkami na Słowacji, Węgrzech i w Słowenii.

Korytarz ma stanowić uzupełnienie połączeń istniejących obecnie korytarzy w poszczególnych krajach, w szczególności zapewni połączenie korytarzem towarowym Polski i Węgier.

Docelowo (po 2026 r.) główna trasą, którą pociągi korzystające z Korytarza Bursztynowego będą przewozić towary z Polski na południe będzie projektowana linia kolejowa Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna prowadząca do kolejowego przejścia granicznego Muszyna – Plavec na polsko-słowacjkiej granicy państwowej.

To bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na powstanie tej linii. Gdy zostanie ona zbudowana, podróż koleją z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do ok. 50 minut. Przejazd na trasie Kraków-Zakopane powinien wówczas zajmować jedynie półtorej godziny, obecnie zajmuje ponad dwie.

Przetarg na pierwszy etap inwestycji został niedawno ogłoszony przez PKP Polskie Linie Kolejowe.