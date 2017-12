GFK: Francja silniejszą marką od USA a Niemcy megamarką

Polska w ciągu roku spadła o jedną pozycję w rankingu marek narodowych - na 27. miejsce, wśród 50 państw, uwzględnionych w rankingu najnowszego badania Anholt-GfK Nation Brands IndexSM (NBISM). Na 1. miejsce w rankingu (z 2.) awansowały Niemcy

Niemcy odzyskują czołowe miejsce w rankingu marek narodowych, a Stany Zjednoczone spadają na miejsce szóste

Spadek globalnego postrzegania reputacji Stanów Zjednoczonych sprawił, że na czołowe miejsce rankingu najnowszego badania Anholt-GfK Nation Brands IndexSM (NBISM) wysunęły się Niemcy, a Francja awansowała od razu na miejsce drugie. Wielka Brytania odzyskała pozycję, którą w roku ubiegłym straciła w wyniku głosowania za Brexitem, plasując się na miejscu trzecim, natomiast Japonia po raz pierwszy wskoczyła do pierwszej piątki, dzieląc miejsce z Kanadą - czytamy w komunikacie.

W ramach tego przeprowadzanego raz do roku badania GfK dokonuje pomiaru wizerunku 50 krajów w kategoriach Governance, People, Culture, Immigration-Investment, Exports, Tourism. Próbę stanowi 20 185 osób w wieku +18 lat w 20 krajach. Tegoroczne badanie zrealizowano w dniach 7-25 lipca 2017 roku. 50 krajów, które brały udział w badaniu, podzielone według regionów.

Niemcy, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, cieszą się bardzo stabilnym wizerunkiem we wszystkich sześciu kategoriach wskaźnika. Największa poprawa dotyczy wymiarów Culture (+1,07), Governance (+1,28) i People (+1,34). Niemcy plasują się zatem w pierwszej piątce krajów we wszystkich kategoriach z wyjątkiem jednej, Tourism, w której kraj ten notuje poprawę, ale wciąż nie znalazł się w najlepszej piątce.

Poprawa ogólnego wyniku dla Niemiec to efekt korzystnej zmiany postrzegania kraju przez Egipcjan (+5,92), a także Rosjan (+2,26), Chińczyków (+2,17) i Włochów (+2,06). Amerykanie jako jedyni klasyfikują Niemcy poza pierwszą dziesiątką marek narodowych, przypisując Niemcom miejsce jedenaste.

Siła marki narodowej i postrzeganie danego kraju przekłada się pośrednio na preferencje zakupowe konsumentów.

