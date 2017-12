W walce ze smogiem lepsza jest rozbudowa sieci ciepłowniczych

Rozwój sieci ciepłowniczych jest zdecydowanie bardziej skuteczny w walce ze smogiem, niż wymiana indywidualnych palenisk w domach - podkreślił prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda. Do 2020 r. na poprawę jakości powietrza NFOŚiGW wyda 10 mld zł

Jak ocenia, walczyć ze smogiem powinno się w pierwszej kolejności przez rozwój sieci ciepłowniczej, a nie przez wymianę pieców.

Sieć ciepłownicza i elektrociepłownia to najlepszy sposób walki ze smogiem. Są one wielokrotnie bardziej efektywne niż wymiana pieców indywidualnych w domach jednorodzinnych - przekonywał Kujda na wtorkowej konferencji w Krakowie.

Przypomniał, że Narodowy Fundusz przeznaczył na modernizację sieci ciepłowniczej w Krakowie w formie dotacji i pożyczek blisko 500 mln zł.

Największym projektem jest modernizacja i budowa nowej sieci ciepłowniczej, którą realizuje krakowski MPEC.

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW to ponad 420 mln zł. W ramach tej inwestycji wyremontowano już ponad 130 km sieci ciepłowniczej, a kolejnych ponad 100 km ma powstać. Zainstalowanych zostanie też blisko 2 tys. węzłów cieplnych co przyczyni się do istotnego ograniczenia emisji CO2 oraz pyłów.

Szef krakowskiego MPEC Jan Sady wyjaśnił, że dzięki inwestycji 35 tys. mieszkań zostanie podłączonych do sieci. Pozwoli to ponad 100 tys. mieszkańców korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej. Obecnie z sieci ciepłowniczej w Krakowie korzysta ok. 65 proc. mieszkańców tego miasta.

Jak dodał, spółka rocznie inwestuje ok. 60 mln zł. Rocznie usuwanych jest też 700 domowych pieców węglowych.

Spółka poinformowała, że inwestycje prowadzone przez MPEC w latach 2002-2017 spowodowały podłączenie do sieci ciepłowniczej blisko 400 budynków, likwidując 4,5 tys. osiedlowych kotłowni węglowych. Zlikwidowano też ponad 23 tys. piecyków gazowych.

Kolejną inwestycją, która ma pomóc w walce ze smogiem w Krakowie będzie m.in. instalacja odazotowania spalin, która zostanie zainstalowana w ciepłowni zarządzanej przez EDF. Wartość projektu to blisko 100 mln zł, z czego ponad 58 mln to pożyczka ze środków NFOŚiGW.

W poprzedniej perspektywie finansowej, czyli w latach 2007-2013 w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje prośrodowiskowe, których beneficjentem była m.in. Elektrociepłownia Kraków, Fundusz przyznał ponad 88 mln zł dofinansowania. W obecnej perspektywie (2014-2020) na inwestycje służące efektywnej dystrybucji ciepła czy na rozwój sieci ciepłowniczych w Krakowie Narodowy Fundusz przeznaczył już ponad 366 mln zł dofinansowania.

Na termomodernizację budynków poszło z kolei ponad 62 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje prośrodowiskowe wydaje rocznie od 5 do 6 mld zł. Od 1989 roku do końca 2016 Fundusz podpisał z beneficjentami ponad 30 tys. umów. Wartość zrealizowanych i realizowanych inwestycji to 144 mld zł. Od 1989 roku na wsparcie proekologicznych inwestycji fundusz wydał 68 mld zł (41 mld zł ze środków krajowych i 26,9 mld zł ze środków zagranicznych.

PAP, mw