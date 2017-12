LOT rozwija skrzydła nad Litwą

PLL LOT od 21 maja przyszłego roku uruchomi bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Kowno - poinformowała we wtorek spółka. Rejsy będą obsługiwane samolotem Bombardier, który na pokład może zabrać 78 pasażerów

Kowno, oprócz Wilna i Pałągi, będzie trzecim portem na Litwie w siatce połączeń polskiego przewoźnika.

Pierwszy rejs z Warszawy do Kowna został zaplanowany na 21 maja 2018 r. LOT z warszawskiego Lotniska Chopina do Kowna będzie latał codziennie - oprócz sobót, a z Kowna do Warszawy - codziennie oprócz niedziel. Czas rejsu na tej trasie ma potrwać ok. 1 godziny i 10 minut.

LOT latał już do Kowna od 14 lipca do 18 sierpnia br. podczas modernizacji drogi startowej w Wilnie. Z tego powodu główne litewskie lotnisko było wówczas tymczasowo zamknięte, a większość rejsów przekierowano właśnie do Kowna.

W uruchomieniu całorocznego połączenia do Kowna jest potencjał biznesowy. Jednocześnie utrzymujemy częstotliwość operacji do Wilna. Oprócz tego latem LOT uruchomi sezonowe rejsy do Połągi nad Morzem Bałtyckim. Tutaj przewoźnik będzie latał sześć razy w tygodniu - czytamy w komunikacie spółki.

Jak tłumaczy dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki, LOT konsekwentnie zwiększa obecność na Litwie.

A uruchomienie połączenia do Kowna jest jednym z elementów strategii rentownego wzrostu, którą LOT wdraża od początku 2016 r. Zgodnie z jej założeniami, LOT planuje stać się linią pierwszego wyboru nie tylko dla pasażerów podróżujących z Polski, ale również innych krajów w regionie CEE, czyli Europy Środkowo-Wschodniej - mówi cytowany w komunikacie Kubicki.

Dyrektor lotniska w Kownie Olaf Martens podkreśla, że dzięki LOT-owi „drugi co do wielkości litewski port lotniczy nie będzie już oferował jedynie połączeń tzw. tanich linii”.

W tym roku LOT ogłosił uruchomienie 22 tras m.in. z Warszawy do Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru oraz z Krakowa do Chicago. W ubiegłym roku LOT zaczął latać na 23 trasach, m.in. do Tokio i Seulu.

W tym roku LOT planuje przewieźć ponad 6,8 mln pasażerów. Do 2020 r. LOT prognozuje osiągnięcie wyniku ponad 10 mln pasażerów rocznie, co oznacza podwojenie liczby klientów w ciągu pięciu lat.

SzSz(PAP)