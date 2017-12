Firmy dają bonusy, ale szału nie ma

Z okazji Bożego Narodzenia większość firm wyda na jednego pracownika od 100 do 300 zł - wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska. Dodano, że 8 na 10 pracodawców z okazji świąt i Nowego Roku szykuje dla pracowników niespodzianki

Jak wskazano, 82 proc. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w 36. edycji badania

Plany Pracodawców, deklaruje, że w tym roku zdecydowało się na świąteczne inicjatywy dla swoich pracowników. W 2015 roku z takimi działania mogliśmy spotkać się w 9 na 10 firm, przed rokiem w 85 proc. zakładów pracy - wynika z badania.

„Firmy (…) jako najskuteczniejsze postrzegają wciąż spotkania wigilijne w gronie pracowników, ale coraz częściej te spotkania różnią się od tych tradycyjnych. Przypominają zajęcia integracyjne” - zaznaczyła cytowana w komunikacie, Monika Hryniszyn z Randstad Polska.

Najczęściej w firmach organizowane są spotkania przedświąteczne dla wszystkich pracowników (40 proc.). Są popularniejsze niż np. premie - wskazano.

Z roku na rok w tempie 2 punktów procentowych spada jednak liczba takich wigilijnych kolacji w firmowym gronie, a na znaczeniu zyskują bonusy pieniężne dla pracowników. Na okolicznościowe premie zdecydowało się w tym roku 37 proc. ankietowanych przedsiębiorców - napisano.

Gdy firma decyduje się na wypłatę dodatku świątecznego, to w większości przypadków przyznaje go całej załodze (84 proc.). Nie zawsze jest to jednakowa kwota - 2/3 pracodawców różnicuje je, np. w zależności od stanowiska czy działu - podkreślono.

Według badaczy firmy rzadziej niż przed rokiem fundują pracownikom bony towarowe, częściej obdarowują ich upominkami.

Wspomniane rozwiązania wybiera co czwarty pracodawca - wskazano. Dodano, że w większości przedsiębiorstw, w których szefowie wręczą pracownikom bony, otrzyma je każdy zatrudniony (92 proc.).

Jak zaznaczono, w stosunku do zeszłego roku nieznacznie wzrósł odsetek firm, które decydują się przeznaczyć własne środki na akcje charytatywne i w pomoc zaangażować jednocześnie pracowników (15 proc.).

5 proc. pracodawców na świąteczne spotkanie firmowe zaprasza nie tylko członków załogi, ale także ich rodziny - zaznaczono.

Wśród przedsiębiorców, którzy szykują świąteczne niespodzianki dla swoich pracowników większość ma więcej niż jeden pomysł (42 proc.). Najczęściej pracodawcy łączą spotkania wigilijne dla pracowników z innymi bonusami: premiami okolicznościowymi (7 proc.), upominkami dla członków zespołu i ich rodzin (4 proc.) lub bonami podarunkowymi (3 proc.). Jeśli firma decyduje się tylko na jedną inicjatywę, to najczęściej na premię (15 proc.).

Bez względu na pomysł, z okazji świąt na jednego pracownika firmy zamierzają najczęściej przeznaczyć od 100 do 200 zł (16 proc.) lub od 200 do 300 zł (16 proc.). Duża jest także grupa respondentów, którzy szykują niespodzianki o wartości przekraczającej pół tysiąca złotych (16 proc.) - napisano.

Raport dotyczący przedświątecznych inicjatyw dla pracowników jest częścią najnowszej edycji projektu badawczego „Plany Pracodawców” realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska. Badanie przeprowadzono od 11 października do 10 listopada 2017 r. na próbie 1000 przedsiębiorców.

SzSz(PAP)