Jelcz dostarczy podwozia dla artylerii

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakłady Jelcz dostarczą podwozia bazowe dla przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PILICA. Umowę o wartości blisko 70 mln zł. podpisano w siedzibie firmy Jelcz. Dostawy 66 pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2018-2022.

Jako podwozia bazowe dla Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego PILICA zostały wybrane różne modele JELCZ-a

Podpisana dzisiaj umowa potwierdza zasadność konsolidacji polskiego przemysłu obronnego w ramach GK PGZ. Konsorcjum stanęło na wysokości zadania, sprawnie dostosowując system PILICA do wymagań Zamawiającego. Realizacja tego programu pozwoli na dalsze rozbudowywanie kompetencji naszych zakładów na polu obrony przeciwlotniczej – powiedział po uroczystości członek zarządu PGZ Adam Lesiński.

Samochody JELCZ 442.32 to pojazdy specjalne o napędzie 4x4 przystosowane do jazdy po drogach o nawierzchni twardej oraz w warunkach terenowych. Są one dedykowane m.in. do przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, technicznych środków zaopatrzenia materiałowego oraz sprzętu specjalistycznego.

Jedną baterię produkowanego w tarnowskich zakładach systemu PILICA obsługuje 11 pojazdów, które przeznaczone są do transportu jednostek ogniowych, stanowisk dowodzenia oraz innych elementów systemu. Zgodnie z umową w latach 2019-2022 do polskiej armii trafić ma sześć baterii PSR-A PILICA.

PSR-A PILICA może służyć m. in. do zwalczania bezzałogowych systemów powietrznych, śmigłowców, samolotów, rakiet manewrujących. Podstawowe uzbrojenie zestawu to: podwójne działko kalibru 23 mm o dużej szybkostrzelności oraz dwa przeciwlotnicze pociski rakietowe typu GROM/PIORUN. Posiadanie zintegrowanego systemu komputerowego zapewnia wysoką skuteczność wykrywania oraz identyfikacji celów. PSR-A PILICA posiada możliwość współpracy z systemami dowodzenia oraz obrony przeciwlotniczej państw NATO.