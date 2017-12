RPP nie obawia się o inflację

Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego - uznała RPP, podejmując decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Prezes NBP Adam Glapiński podtrzymuje pogląd, że do końca 2018 roku stopy nie ulegną zmianie.

W komunikacie po posiedzeniu RPP przyznała, że ”roczna dynamika cen konsumpcyjnych wzrosła w listopadzie do 2,5 procent„.

„Głównym czynnikiem podwyższającym inflację jest wysoka dynamika cen żywności oraz wyraźnie wyższa niż w poprzednich latach dynamika cen energii. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska” - głosi komunikat.

Także dynamika wynagrodzeń, według RPP, „w całej gospodarce utrzymała się na stabilnym poziomie w III kwartale”, a „dynamika jednostkowych kosztów pracy w gospodarce obniżyła się, pomimo przyspieszenia wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw„.

„W ocenie Rady w nadchodzących kwartałach utrzyma się korzystna koniunktura w polskiej gospodarce, choć w kolejnych latach oczekiwać można prawnego obniżenia się dynamiki PKB” - głosi komunikat.

„Biorąc pod uwagę aktualne informacje, Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” - czytamy w komunikacie.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP prezes NBP prof. Adam Glapiński zapewniał, że nie zmienia swojego stanowiska i jest nadal przekonany, że do końca 2018 roku stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, „jeśli inflacja będzie bliska projekcji„.

Podkreślał, że nie dzieje się w tej chwili nic, co by mogło poddać w wątpliwość ten scenariusz. Nie ma, zwracał uwagę, rosnącej presji płacowej, a nawet presja ta się zmniejszyła. Rosną też inwestycje - zgodnie z wyliczeniami analityków NBP wzrost inwestycji w III kwartale, po wyłączeniu sektora energetycznego, wyniósł 6,9 proc. „Oceniam ten wzrost jako zadowalający” - powiedział Glapiński.

Prezes NBP zaznaczył, że także w innych krajach europejskich, mimo niekiedy dwucyfrowego wzrostu płac, inflacja cały czas pozostaje niska. Stąd, zwracał uwagę, analitycy europejscy obawiają się raczej powrotu niskiej inflacji, a nawet deflacji, a nie nadmiernego wzrostu inflacji.

„Możecie dzisiejsze depesze zatytułować: finezyjna polityka banku centralnego utrafiła dokładnie w punkt celu inflacyjnego” - zwrócił się Glapiński do dziennikarzy.

Rada podjęła też uchwałę, że wysokość oprocentowania rezerwy obowiązkowej będzie od 1 stycznia 2018 roku wynosić 0,5 procent.

Glapiński wyjaśniał, że to decyzja „techniczna”, jakkolwiek związana z decyzją poprzedniej Rady, że stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na da lata będzie wynosiła zero procent. Obie decyzje, jak dodał, mają służyć uprzywilejowaniu depozytów ponaddwuletnich.

„Jesteśmy na takim poziomie szczęścia, jeśli chodzi o polską gospodarkę, że aż strach pomyśleć, co dalej. Mamy idealną w tej chwili sytuację gospodarczą, finansową, płacową, zatrudnieniową. Chciałoby się powiedzieć: chwilo trwaj” - podsumował prezes NBP.

Piotr Śmiłowicz (PAP), sek