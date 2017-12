„Z mojego kraju na pewno nie wyjadę!” - młodzi zostają

Polska to miejsce, wokół którego koncentrują się plany i ambicje zawodowe młodych Polaków. Młodzi nie tylko nie chcą wyjeżdżać z kraju, ale świadomie wybierają swoją ojczyznę jako oś kariery. To o jej wizerunku, gospodarce i kulturze pisali prace magisterskie, a dziś są pracownikami ministerstw, instytucji państwowych i uczelni. Laureaci XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” podkreślają, że chcą mieć realny wpływ na przyszłość swojego kraju

Dziś w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się gala XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”, podczas której wręczone zostaną nagrody autorom najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji, innowacyjności i konkurencyjności Polski.

Wśród nagrodzonych w tym roku prac znalazły się ciekawe autorskie analizy dotyczące ważnych branż i trendów gospodarczych (etnocentryzm konsumencki, e-commerce, odnawialne źródła energii, gry komputerowe) oraz gotowe projekty wdrożeniowe jak np. projekt „Kaszebe”, dotyczący adaptacji dawnej latarni morskiej Rozewie II dla potrzeb lokalnego centrum kultury czy system pomagający niewidomym w rozpoznaniu nadjeżdżających pojazdów.

Dojrzałe analizy przeprowadzone przez tegorocznych laureatów obfitują w ciekawe wnioski i rekomendacje oraz projekty gotowe do wdrożenia – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. – Cieszy nas fakt, że prace magisterskie nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” tak znakomicie odzwierciedlają panujące trendy gospodarcze. Takie naukowe zainteresowania młodych ludzi są dowodem, że nie tylko śledzą oni bieżącą sytuację w kraju, ale chcą mieć na nią wpływ – podsumowuje.

I tak rzeczywiście jest. Zapytani o przyczyny, dla których swe prace magisterskie poświęcili bieżącym sprawom kraju, laureaci nierzadko podkreślają, że to potrzeba wpływania na rzeczywistość, w której żyją.

Pomysł na pracę magisterską Adrianny Gajczak narodził się podczas podróży do Chin. Mając okazję obserwować dynamiczny rozwój i umacniającą się pozycję Państwa Środka w skali globalnej, zaczęła się zastanawiać, w jaki sposób Polska może na tym skorzystać.

Rosnąca klasa średnia w Chinach i systematyczny wzrost popytu na towary zagranicznych producentów niosą ogromne szanse także dla polskich eksporterów. Jednak dotychczasowy bilans polsko-chińskiej wymiany handlowej pozostawia wiele do życzenia… – opowiada Adrianna Gajczak, która za swoją pracę dotyczącą dyplomacji kulturalnej Polski w Chinach otrzymała wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza.

Pytanie o przyczyny niewykorzystywania dogodnych warunków do rozwoju stało się także fundamentem pracy magisterskiej Aleksandry Szulc, laureatki nagrody specjalnej Ministra Rozwoju i Finansów. – W programie moich studiów znalazł się przedmiot związany z energetyką wiatrową. Przytaczane podczas zajęć przykłady wykorzystywania energii wiatru na morskich obszarach innych krajów europejskich skłoniły mnie do przemyśleń, dlaczego w Polsce nie wykorzystujemy zasobów energetycznych morza – tłumaczy. Autorka w swojej pracy magisterskiej nie tylko przeanalizowała wspomniane przyczyny, ale przede wszystkim skupiła się na możliwościach realizacji morskich projektów wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Swoją zawodową przyszłość tegoroczni laureaci wiążą przede wszystkim z naszym krajem.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej promocji Polski oraz konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych konkursów prac magisterskich w Polsce. W tym roku odbyła się już jego XI edycja – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. - Ponad dziesięcioletnia historia konkursu to ogromny wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. To ponad 700 nadesłanych prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, i przede wszystkim 120 laureatów, którzy dziś pracują w państwowych instytucjach, agencjach rządowych oraz na uczelniach, znakomicie wykorzystując swój potencjał oraz wiedzę zdobytą podczas studiów – dodaje.