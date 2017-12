Wyższa kultura innowacji: Alior z akceleratorem FinTech

Alior Bank ogłosił powstanie unikalnego programu akceleracyjnego dla startupów technologicznych. Do głównych zadań zlokalizowanego w Warszawie akceleratora będzie należało poszukiwanie innowacyjnych pomysłów wśród start-upów technologicznych, prowadzenie ich w zakresie opracowywania elementów biznesowych, współtworzenie z nimi wartości dodanej dla klientów Alior Banku oraz wsparcie finansowe

Do programu bank zamierza przyjmować m.in. projekty znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. W ramach tworzonego akceleratora bank udostępni zewnętrznym podmiotom zbudowaną na technologii IBM platformę do rozwoju swoich rozwiązań opartą o środowisko OpenAPI i wdrażaną przez firmę TUATARA.

W październiku 2017 r. Alior Bank ogłosił plan wdrożenia strategii „Cyfrowego buntownika”, której jednym z filarów jest zbudowanie ekosystemu partnerów z sektora Fintech.

Nasz cel to zbudowanie 20 partnerstw do 2020 roku, czyli w horyzoncie realizacji strategii „Cyfrowego buntownika” – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu Alior Banku, pełniący funkcję prezesa. - Mamy ambicję być bankiem pierwszego wyboru dla Fintechów w Europie - dodaje.

Akcelerator pomysłów

Do udziału w akceleratorze Alior Bank wyselekcjonuje grupę start-upów, których pomysły będą wnosiły wartość dodaną dla usług banku świadczonych klientom. Bank będzie poszukiwał potencjalnych partnerów nie tylko w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ale także poza Starym Kontynentem.

Nasz zespół analizuje propozycje rozwiązań Fintechów z Europy, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Zidentyfikowaliśmy już interesującą grupę potencjalnych partnerów i prowadzimy z nimi rozmowy - mówi Bruno Ferreira, Dyrektor Zarządzający w Alior Banku.

Każdy z partnerów, z którym Alior Bank podejmie współpracę, może liczyć na wsparcie doradcy z nowo powstałego Departamentu Fintech oraz mentora, który pomoże mu w zbudowaniu odpowiedniego modelu biznesowego i poprowadzi współpracę z właściwą jednostką biznesową banku. Do współpracy z partnerami Bank chce zaangażować liczną grupę swoich pracowników, mogących zaoferować zróżnicowane kompetencje biznesowe.

Przygotowaliśmy kompleksowy program akceleracyjny dla naszych partnerów. Wierzymy, że to przedsięwzięcie może być pomostem między błyskawicznie rozwijającym się światem Fintech a Alior Bankiem – otwartym na pomysły z zewnątrz, mającym unikalne biznesowe know-how i portfel klientów, którym dostarczamy usługi na najwyższym światowym poziomie – zapewnia Mariusz Ożga, Dyrektor ds. Projektów FinTech.

Program akceleracyjny zakłada także wsparcie dla partnerów w dostępie do wewnętrznego lub zewnętrznego finansowania (finansowanie typu seed, partnerzy oraz potencjalnie CVC).

Chcemy naszym partnerom pomóc w zdobyciu funduszy na rozwój w ramach Alior Banku oraz poza nim. Wierzymy, że zmieni to rynek rozwiązań Fintech w Polsce i w regionie – mówi Bruno Ferreira i dodaje - Do 2020 roku Alior Bank zamierza corocznie zainwestować w innowacje ok. 100 mln zł, w tym w partnerstwa oraz w przedsięwzięcia z sektora Fintech 15-20 mln zł rocznie.

Alior Bank na nowo definiuje swój ekosystem zarządzania procesami innowacyjnymi

Powstanie akceleratora jest elementem szerszego projektu utworzenia najnowocześniejszego w Europie Środkowej i Wschodniej kompleksowego ekosystemu zarządzania procesami wspierającymi innowacyjność. Idea nowego modelu innowacyjności oparta jest o dwa ośrodki: Centrum Innowacji – jednostkę banku, która zajmie się crowdsourcingiem pomysłów wewnątrz Alior Banku, oraz Departament Fintech – który będzie wspierał inicjatywy przygotowywane wspólnie z partnerami zewnętrznymi, w tym te w ramach akceleratora. Obie jednostki znajdą swoje miejsce w nowoczesnej przestrzeni Innowacji, zlokalizowanej w Warsaw Spire w Warszawie. Jej otwarcie jest planowane na maj 2018 r.

Alior Bank wybiera IBM i TUATARĘ jako dostawców rozwiązania Open API

Alior Bank chce być pierwszą instytucją finansową w Polsce, która zbuduje dedykowane środowisko testowe (tzw. Sandbox) dla swoich partnerów. Zostanie ono udostępnione zewnętrznym deweloperom oraz fintechom do prac nad produktami tworzonymi w ramach akceleratora oraz do uzyskania zgodności z przyszłymi wymaganiami regulacji PSD2. Alior Bank zdecydował, że rozwiązanie IBM API Connect spełnia wszystkie wymagania technologiczne banku, wykorzystanie platformy znacząco przyspieszy proces prototypowania, projektowania i dostosowywania rozwiązań przed udostępnieniem ich klientom. Są nimi przede wszystkim bezpieczeństwo, efektywność prac oraz skalowalność powstałych rozwiązań. Rozwiązanie IBM API Connect przez niezależne ośrodki analityczne jest uznawane za czołowe rozwiązanie tego typu na świecie.

W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez IBM Institute for Business Value , 57 procent menedżerów instytucji finansowych przyznało, że granice między tradycyjnym bankiem a konkurencją z innych sektorów gospodarki się zacierają – powiedział Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska. - Wiodące banki przyjmują obecnie na siebie rolę platformy, która integruje ofertę różnych dostawców, przy zachowaniu bezpieczeństwa operacji, co tradycyjnie było największą przewagą banków na rynku. Banki, które w ten sposób zredefiniują swoją rolę, będą w stanie wykorzystać korzyści płynące ze współpracy z innymi podmiotami ekosystemu gospodarczego, takimi jak startupy i fintechy, przy zwiększeniu innowacyjności usług oferowanych klientom.

IBM API Connect zostanie dostarczone i wdrożone przez polską firmę TUATARA, tworzącą rozwiązania biznesowe w oparciu o innowacyjne technologie, która do projektu wnosi międzynarodowe doświadczenie z implementacji rozwiązań API.

Z dumą pomożemy Alior Bankowi realizować strategię „Cyfrowego buntownika”. Wierzymy, że otwarcie na współpracę z partnerami za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi gospodarki cyfrowej, doda skrzydeł rozwojowi API Economy w Polsce. Uruchamiamy właśnie projekt w jednym z krajów Zatoki Perskiej, który udowadnia, że współpraca między podmiotami z różnych branż owocuje nie tylko pozytywnym wpływem na rozpowszechnianie kultury innowacyjności, ale także tworzy nowe źródła przychodu dla każdego z uczestników wymiany – przekonuje Bogdan Nowopolski, Chief Executive Officer firmy TUATARA.

Open Banking: korzyści dla klientów

Wykorzystując możliwości wynikające z wdrożenia środowiska OpenAPI, Alior Bank planuje dostarczyć klientom zaawansowane usługi finansowe bazujące na szczegółowej analizie danych. – Chcemy, by klient zobaczył w swojej aplikacji bankowej wszystkie rachunki. Także te, które posiada w innych bankach. Dzięki temu zawsze będzie wiedział, ile środków naprawdę aktualnie posiada – mówi Mariusz Ożga.

Bank zamierza także stworzyć tzw. marketplace, czyli umożliwić swoim klientom wybór dowolnego zestawu usług oferowanych przez partnerów, które uzupełnią tradycyjne usługi bankowe.

Chcemy być bankiem codziennym, który będzie towarzyszył klientowi w spełnianiu jego codziennych oczekiwań. Bank nie tylko będzie świadczył usługi finansowe, ale też łączył swoje siły z firmami zewnętrznymi, by oferować klientom szeroki wachlarz usług – dodaje Mariusz Ożga.

Jak będzie wyglądała bankowość przyszłości i jakie przykładowe korzyści dla klientów przyniesie otwarta bankowość prezentuje film:

O Alior Banku:

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa Alior Banku wynoszą prawie 65 mld zł, co plasuje go na 8. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec września 2017 r. Alior Bank zapewnia obsługę prawie 4 mln klientów, w tym ponad 180 tys. firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.aliorbank.pl

