Polskie ePłatności z nowym prezesem

„5 grudnia 2017 r. Janusz Diemko złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Polskich ePłatności S.A. Rada nadzorcza PeP S.A. rezygnację przyjęła i zdecydowała o powołaniu na to stanowisko pana Jarosława Mikosa” – podała spółka w komunikacie.

Jarosław Mikos w latach 2011-2013 był prezesem Magna Polonia, a od 2013 do 2017 związany z Grupą Wirtualna Polska, jako przewodniczący rady nadzorczej oddelegowany do nadzoru nad zarządem spółki.

Janusz Diemko dołączył do firmy w lipcu 2016 r. Do głównych celów jego misji należały rozbudowa sieci terminali płatniczych oraz konsolidacja rynku.

„Cele, które akcjonariusze postawili przed Januszem zostały osiągnięte. Firma znacząco powiększyła sieć terminali oraz niedawno przejęła biznes płatności elektronicznych od spółki Kolporter. W rezultacie, skala biznesu PeP uległa niemal podwojeniu. Dla Janusza Diemko oznacza to zakończenie jego misji. Tym samym, postanowił on przejść do rady nadzorczej firmy” - napisano w komunikacie.

„Bardzo doceniamy efekty pracy Janusza, który dołączając do firmy i rozpoczynając szeroką ekspansję spółki na rynku usług płatniczych, zbudował solidne fundamenty dla kolejnego etapu rozwoju tego biznesu. Był to już kolejny raz w jego karierze, kiedy Janusz prowadził spółkę dla funduszu Innova Capital” - powiedział Krzysztof Kulig, Senior Partner w Innova Capital, nadzorujący inwestycję funduszu w PeP, cytowany w komunikacie.

Przewodniczący rady nadzorczej Polskie ePłatności Janusz Bober zapowiedział, że w następnym etapie rozwoju Polskie ePłatności poszerzą ofertę produktową m.in. o działalność w obszarze płatności dla e-commerce.

Spółka Polskie ePłatności specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, zapewniając obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację innych usług z wykorzystaniem terminali POS. Polskie ePłatności zostały powołane styczniu 2010 roku przez kadrę zarządzającą firmy OPTeam.

Innova Capital należy do czołówki środkowoeuropejskich funduszy private equity inwestujących w segmencie średnich przedsiębiorstw. Od momentu rozpoczęcia działalności w 1994 r. do chwili obecnej fundusz Innova Capital zainwestował 700 mln euro w blisko 50 przedsiębiorstw działających w 10 krajach regionu.

ISBnews, sek