Wcześniejszy wykup obligacji USD przyniesie oszczędności

Przedterminowy wykup obligacji dolarowych zmniejszy wydatki odsetkowe w dwóch najbliższych latach o łączną kwotę ok. 39 mln zł - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Na przeprowadzonym dzisiaj przetargu odkupu obligacji nominowanych w USD o terminie zapadalności 15.07.2019 r. i oprocentowaniu 6,375 proc. odkupiliśmy papiery o wartości nominalnej 461,5 mln USD, co stanowi 16 proc. aktualnej wartości zadłużenia w tej obligacji. Operacja sfinansowana została ze środków walutowych MF, pozyskanych w tym roku na rynku euro, gdzie ostatnia transakcja przeprowadzona w listopadzie br. miała ujemną rentowność. Przedterminowy wykup obligacji dolarowych pozwala nam na zmniejszenie wydatków odsetkowych w dwóch najbliższych latach o łączną kwotę ok. 39 mln zł (uwzględniając koszt refinansowania oraz koszty odkupu, w tym premię w cenie ponad wartość nominalną oraz narosłe odsetki) - napisał Nowak w komentarzu do wyników przetargu odkupu.