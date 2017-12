Coraz więcej Polaków milionerów

Liczba zamożnych i bogatych Polaków sięga już 1,1 mln, a ich wydatki na dobra luksusowe w 2017 r. będą aż o 15 proc. większe niż w roku ubiegłym i sięgną łącznie ponad 21 mld zł, wynika z raportu KPMG w Polsce pt.: „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2017”

W 2017 roku liczba dobrze zarabiających Polaków wyniesie już 1,1 mln osób. W 2016 roku 164 tys. osób zarabiało miesięczne powyżej 20 tys. zł brutto, w tym ponad 40 tys. Polaków osiągało miesięcznie zarobki powyżej 50 tys. zł brutto. Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa mazowieckie, wielkopolskie i małopolskie. Wraz ze wzrostem liczby potencjalnych nabywców, w 2017 roku kolejny raz zwiększy się wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce, która jest szacowana na ponad 21 mld zł - czytamy w komunikacie.

Łączne dochody brutto dobrze zarabiających Polaków, czyli osób uzyskujących miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto, wyniosą w 2017 roku 249 mld zł, wynika także z badania. W 2016 roku 164 tys. osób zarabiało miesięczne powyżej 20 tys. zł brutto, w tym ponad 40 tys. bardzo bogatych Polaków osiągało miesięcznie zarobki powyżej 50 tys. zł brutto.

Blisko 60 mld zł, które w 2016 roku zarobili bardzo bogaci Polacy stanowi ponad 1/4 dochodu brutto dobrze zarabiających osób mieszkających w Polsce.

Zgodnie z naszymi prognozami z ubiegłych lat liczba dobrze zarabiających osób mieszkających w Polsce w 2016 roku przekroczyła 1 mln. W tym roku spodziewamy się, że osób zarabiających powyżej 85 tys. zł brutto rocznie będzie już nieco ponad 1,1 mln. Rośnie również liczba polskich HNWI, czyli osób których majątek netto wart jest więcej niż 1 mln USD. W 2017 jest ich już 57 tys., z czego 203 osoby są w posiadaniu majątku większego niż 100 mln USD - powiedział partner w KPMG w Polsce Andrzej Marczak, cytowany w komunikacie.

Prognozy KPMG wskazują, że do 2021 r. rynek dóbr luksusowych w Polsce może osiągnąć wartość ponad 31 mld zł, co będzie oznaczało blisko 48-proc. wzrost w porównaniu do 2017 r.

Z analizy przeprowadzonej przez KPMG wynika, że jedynie rynek osobistych dóbr luksusowych, obejmujący ubrania, akcesoria, biżuterię i zegarki, zachowuje znaczną odporność na zawirowania w gospodarce. W okresie hossy historycznie rósł on szybciej, natomiast w czasie bessy utrzymywał swoją wartość. Należy się zastanowić, jak wieszczony przez analityków kolejny kryzys wpłynie na wyceny spółek z sektora dóbr luksusowych. Niektóre wskaźniki dla tych spółek są wyższe niż przed kryzysem z roku 2008. Czy to oznacza, ze rynek dóbr luksusowych jest także przegrzany i można spodziewać się głębszej korekty? Czas pokaże - powiedział Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce od lat pozostaje segment samochodów marek premium oraz luksusowych, którego wartość jest szacowana na 12,3 mld zł. Prognozowana liczba rejestracji w 2017 roku nowych aut marek premium wyniesie 61 tys. sztuk, a marek luksusowych 176 sztuk.

Na drugim miejscu znalazł się segment luksusowej odzieży oraz akcesoriów, którego wartość w tym roku wyniesie blisko 2,5 mld zł, a na trzecim usługi hotelarskie i SPA (1,7 mld zł).

Segment luksusowej biżuterii zdominowany jest przez biżuterię damską, która stanowi 78% tej kategorii i w 2017 roku jej wartość wyniesie 272 mln zł. Z kolei 80% oferowanych na polskim rynku luksusowych zegarków jest przeznaczonych dla mężczyzn.

Już blisko 60% wartości całego rynku dóbr luksusowych w Polsce stanowią samochody premium i luksusowe. Segment ten rośnie dynamicznie i szacujemy, że w 2021 roku osiągnie wartość 19,8 mld zł, a zatem o 61% więcej niż w 2017 roku. Równie dobrze pod względem tempa wzrostu prezentuje się segment biżuterii i zegarków. W tym roku szacowana wartość wyniesie 653 mln zł, a w perspektywie 4 lat ma szansę wzrosnąć aż o 50% do poziomu 976 mln zł - wskazał Wiśniewski.

Zdaniem ankietowanych przez KPMG bogatych Polaków, samochód można uznać za luksusowy, jeśli kosztuje powyżej 285 tys. zł. Ich zdaniem, 1 m2 luksusowego mieszkania powinien kosztować ponad 17 tys. zł. Tygodniowe wczasy w luksusie dla jednej osoby to wydatek minimum 9 700 zł, damska sukienka - 3 300 zł, garnitur męski - 4 600 zł, damskie buty - 1 800 zł, kolacja dla dwóch osób w restauracji - 1 100 zł, a butelka luksusowego wina - 430 zł, podano także.

KPMG przeprowadziło badanie na próbie blisko 100 Polaków, których miesięczne dochody brutto wynoszą minimum 20 tys. zł.

(ISBnews)SzSz