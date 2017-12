Gaz-System zbuduje gazociąg za 1 mld zł

Gaz-System uzyskał wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń - poinformowała spółka. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1 mld zł.

Realizacja inwestycji wymagała uzyskania czterech odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Wojewoda małopolski wydał decyzję dla Zadania nr 1 tj. odcinka Pogórska Wola - Opatowiec oraz Zadania nr 3 (odcinek Pałecznica - Sławków). Z kolei wojewoda świętokrzyski decyzję dla Zadania nr 2 - (odcinek Opatowiec - Pałecznica), a wojewoda śląski dla Zadania nr 4 (odcinek Sławków - Tworzeń) - czytamy w komunikacie.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę kończy etap projektowania. Projekt budowlany i wykonawczy został przygotowany przez firmę Tractebel Engineering. Kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

Gazociąg relacji Pogórska Wola-Tworzeń o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym: 8,4 MPa, będzie miał długość ok. 168 km. Jego trasa będzie przebiegać przez trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie.

Celem projektowanej inwestycji jest poprawa warunków technicznych przesyłania gazu oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania paliwa gazowego do odbiorców. Rozbudowa systemu przesyłowego w zakresie przepustowości na kierunku wschód-zachód stworzy warunki dla rozwoju rynku gazu na obszarze południowej Polski. Budowa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń wraz z realizacją innych powiązanych zadań inwestycyjnych stanowi istotny element wdrożenia na terenie Polski koncepcji środkowoeuropejskiego korytarza gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji – czytamy.

Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 1 mld zł. Gaz-System zakłada, że budowa gazociągu będzie współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podano także.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Na podst. ISBnews