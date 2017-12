Za 4 dni wchodzi nowy rozkład jazdy PKP

Nowy rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać od niedzieli 10 grudnia. Podróżni będą mogli skorzystać z nowych przystanków Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze na wybudowanej łącznicy w Krakowie, skróci się też czas podróży koleją na niektórych trasach - poinformowały w środę PKP Polskie Linie Kolejowe.

PKP Intercity uruchomi więcej pociągów, będą nowe połączenia krajowe i międzynarodowe, m.in. w relacji Jelenia Góra-Szczecin i Katowice-Wiedeń - napisano w komunikacie.

PKP PLK wspólnie z przewoźnikami opracowały rozkład jazdy pociągów, który uwzględnia realizowane na kolejowej sieci inwestycje.

Dzięki już zrealizowanym pracom PLK wspólnie z przewoźnikami przygotowały ofertę przewozową i zapewniają krótsze czasy przejazdów na niektórych trasach dalekobieżnych i regionalnych. Podczas konstrukcji rozkładu jazdy zadbano o jak najlepsze wykorzystanie możliwości dostępnej sieci kolejowej - informują PKP PLK.

Zarządca kolejowej infrastruktury poinformował, że od nowego rozkładu jazdy podróżni skorzystają z dwóch nowoczesnych przystanków w aglomeracji krakowskiej: Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze. Nowe obiekty będą pełniły funkcję centrów przesiadkowych, łączących kolej i komunikację miejską. Obiekty są dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, także tych o ograniczonej mobilności.

Od 10 grudnia podróżni pojadą o kilka lub kilkanaście minut szybciej koleją w relacjach dalekobieżnych: z Krakowa do Przemyśla, Zakopanego i Warszawy, ze stolicy w kierunku Katowic i Wrocławia. Największe zmiany dotyczą najszybszych pociągów na trasie Kraków-Przemyśl, które pojadą o ok. 13 min. szybciej niż dotychczas.

Skróci się także czas podróży w regionach: z Czeremchy do Białegostoku i Siedlec oraz na trasie z Kłodzka do Wałbrzycha. Poprawi się również czas przejazdu na modernizowanej trasie z Warszawy do Małkini.

W rozkładzie jazdy na sezon 2017/2018 PKP Intercity uruchomi nowe połączenia. Na sieć kolejową wyjedzie każdego dnia średnio o 17 pociągów więcej niż w tym roku. Nowe połączenia połączą Pomorze i Podkarpacie, wrócą także pociągi do Hrubieszowa i Sandomierza.

Nowe połączenia międzynarodowe pojawią się w relacjach: Katowice-Wiedeń i Warszawa-Brześć. Koleje Ukraińskie w porozumieniu z PKP Intercity uruchomią dodatkowe składy pasażerskie między Przemyślem a Odessą i w relacji Chełm-Kowel.

W weekend, w którym wprowadzony będzie nowy rozkład jazdy w 11 lokalizacjach podróżni będą mogli liczyć na wsparcie mobilnych informatorów PKP Intercity.

Na podst. PAP