Resort rozwoju: usuwane są bariery dla innowacji finansowych

Ok. 70 proc. zidentyfikowanych barier dla rozwoju sektora innowacji finansowych jest obecnie w trakcie usuwania - zadeklarowała w środę w Katowicach wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wskazała m.in. na Konstytucję Biznesu i regulacje dotyczące KNF.

Bariery, o których podczas kongresu Impact fintech‘17 w Katowicach mówiła Emilewicz zidentyfikowano w przedstawionym w listopadzie br. raporcie nt. rozwoju innowacji finansowych. Był on efektem prac zespołu roboczego, powołanego na początku br. z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Tworzyło go kilkudziesięciu przedstawicieli 22 podmiotów reprezentujących instytucje publiczne (regulatorów, nadzorców) oraz rynek.

Zespół identyfikował bariery prawne, regulacyjne i nadzorcze dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce, przygotował też propozycje rozwiązań i działań, które mogłyby je wyeliminować lub ograniczyć. Łącznie wykazano ok. 100 szczegółowych barier; największym rozpoznanym problemem hamującym rozwój innowacji finansowych w Polsce okazał się brak pewności prawnej.

Jak zapewniła na kongresie Impact fintech‘17 wiceminister rozwoju, wraz z trwającymi jeszcze pracami zespołu rozpoczęto prace nad możliwie szybkim usunięciem ok. 70 proc. zidentyfikowanych barier.

Pytana przez PAP o likwidujące bariery akty prawne Emilewicz wymieniła tzw. Konstytucję Biznesu (pakiet projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym, przyjęty w ub. miesiącu przez rząd), a także regulacje dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego, w których wprowadzane są trzy istotne zmiany.

Pierwsza z nich to umieszczenie w statucie KNF zobowiązania do otwarcia na innowacyjne technologie finansowe. Drugi wątek to obowiązek wydawania wiążących interpretacji dla innowacyjnych spółek, które zgłoszą się z pytaniem. Przy czym interpretacje te - opublikowane na stronie KNF - będą miały skutki dla innych podmiotów, które będą mogły się do nich odwołać i działać legalnie, a jeśli do 30 dni nie uzyskają odpowiedzi, uznają to za odpowiedź pozytywną. Trzeci wątek to obowiązek publikacji wszystkich dokumentów w języku polskim i angielskim - wymieniła Emilewicz.