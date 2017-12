Koszty stopnia wodnego na Wiśle są szacunkowe

** Na chwilę obecną mówić można jedynie o szacunkowych kosztach budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle w Siarzewie lub poszczególnych części tego przedsięwzięcia - poinformował ISBnews rzecznik Energi Adam Kasprzyk.

W odniesieniu do informacji medialnych, dotyczących budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle w Siarzewie, Energa pragnie wyjaśnić, iż według stanu na chwilę obecną mówić można jedynie o szacunkowych kosztach tego przedsięwzięcia lub jego poszczególnych części. Budowa stopnia wodnego w Siarzewie jest inwestycją strategiczną dla Polski. Dlatego też Grupa Energa wyraziła gotowość zapewnienia eksperckiego wsparcia dla tego przedsięwzięcia. Jako operator stopnia wodnego we Włocławku, Energa posiada w tym zakresie unikalną wiedzę i doświadczenie. Misją Energi jest działanie w zgodzie z interesem publicznym - napisał Kasprzyk w przesłanym do ISBnews wyjaśnieniu.

Wyjaśnienie zostało wystosowane w nawiązaniu do informacji opublikowanej przez ISBnews na temat części energetycznej planowanej budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie, w której zawarto wypowiedź wiceprezesa Energi Jacka Kościelniaka - wskazała spółka.

Jak informowała wczoraj ISBnews, Kościelniak poinformował, że część energetyczna projektu budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie to koszt ok. 900 mln zł, a wśród źródeł finansowania znajdą się zarówno środki Energi, jak i z programu unijnego. Taki koszt zapisany jest w strategii Energi.

1 grudnia br. ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii podpisali porozumienie w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo. Całkowity koszt projektu to 2,2 mld zł.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje obiekty związane z budową stopnia wodnego, m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownię wodną o mocy ok. 80 MW, śluzę żeglowną z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki).

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez resort środowiska, w latach 2017-2019 planowane jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w 2020 roku rozpoczęcie prac budowlanych. Planowane przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2025 roku.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.

Czytaj także: Miało być 3,4 mld zł, będzie 2,2 mld zł. To jest różnica!

Na podst. ISBnews