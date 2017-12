Premier Albanii zachęca do inwestowania w turystykę

Perspektywy polsko-albańskiej współpracy gospodarczej są bardzo obiecujące - powiedziała w środę premier Beata Szydło. Premier Albanii Edi Rama zachęcał polski biznes do budowania obiektów turystycznych w Albanii.

Premier Beata Szydło wraz z przebywającym z oficjalną wizytą w Polsce premierem Albanii Edim Ramą zainaugurowali Forum Biznesu Polska-Albania w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz uczestniczyli w podpisaniu memorandum o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą i Izbą Handlowo-Przemysłową z Tirany.

To szczególny rok, bo świętujemy 80-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych polsko-albańskich. To bardzo dobry moment, by pogłębiać i rozszerzać nasze stosunki gospodarcze - powiedziała szefowa rządu.

Premier zwróciła uwagę na optymistyczne dane płynące z polskiej gospodarki.

W trzecim kwartale polska gospodarka rosła w tempie 4,9 proc., a motorem napędzającym PKB pozostawała konsumpcja, którą solidnie wspomógł eksport. To najwyższy wynik od 6 lat. Mam nadzieję, że ten wynik okaże się dodatkową zachętą dla albańskich inwestorów i spowoduje ożywienie w polsko-albańskich relacjach gospodarczych - powiedziała.

Zwróciła uwagę, na fakt, że Polska ze względu na swój duży rynek wewnętrzny, wielkie inwestycje infrastrukturalne i rozwinięty rynek kapitałowy jest dobrym partnerem gospodarczym.

Forum stwarza możliwość polskiej oferty eksportowej w różnych dziedzinach przemysłu jak np. budownictwie infrastrukturalnym, energetyce, produkcji maszyn, jachtów solarnych, rynku żywnościowym. Tu warto zwrócić uwagę na oferty polskich firm, mamy się czym pochwalić - powiedziała.

Jak dodała, w 2016 r. wymiana handlowa polsko-albańska wzrosła o 12 proc. rdr i wyniosła 55,2 mln euro. Albańczycy kupują polskie artykuły higieniczno-opatrunkowe, chłodziarko-zamrażarki i papierosy. My zaś sprowadzamy z Albanii rośliny dla farmacji i kosmetyki, obuwie i odzież. W bieżącym roku albański eksport do Polski wzrósł o 46 proc. i to - jak podkreśliła polska premier - świadczy o rosnącej konkurencyjności towarów albańskich.

Jednak we wzajemnych obrotach towarowych w ujęciu wartościowym znaczącą rolę odgrywają międzynarodowe korporacje. To powszechnie występująca tendencja we współczesnej, zglobalizowanej gospodarce. Chcielibyśmy większej aktywności innych sektorów, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy firmy do skorzystania z różnych instrumentów wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju - powiedziała.

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński zauważył, że choć istnieje potencjał do rozwoju gospodarczej współpracy polsko-albańskiej, to jednak w 2016 r. nie odnotowano ani jednej inwestycji albańskiej w Polsce czy polskiej w Albanii.

Do zmiany tej sytuacji namawiał polskich biznesmenów szef albańskiego rządu Edi Rama. Zapewnił, że Albania jest krajem, w którym „każdy, kto dziś inwestuje, jutro może sporo zyskać”.

Rama zwrócił uwagę, że od stycznia br. liczba polskich turystów odwiedzających Albanię wzrosła o 70 proc. rok do roku. Co ciekawe - podkreślił - coraz więcej Polaków wraca do Albanii.

Premier zachęcał polskich inwestorów do budowania własnych obiektów turystycznych w Albanii – wśród niedawno przyjętych przepisów są zachęty podatkowe dla inwestorów, którzy decydują się na budowanie cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli. Do tego - wskazywał - choć sama Albania nie jest dużym rynkiem, może stanowić dla inwestorów bardzo dobre miejsce do wyjścia na inne bałkańskie rynki.

Na podst. PAP