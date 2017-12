Cztery masowce ze szczecińskiej stoczni

Cztery masowce dla niemieckiego armatora mają powstać w Szczecińskim Parku Przemysłowym działającym w miejscowej stoczni. W środę w Szczecinie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Armator jest zainteresowany także kolejnymi czterema masowcami.

Dziś podpisaliśmy sztywny list intencyjny na budowę czterech statków plus czterech w opcji. List intencyjny sztywny definiuje parametry statku, koncepcyjnie definiuje timing dojścia do kontraktu, a także walor handlowy, czyli cenę tego kontraktu - dodał Strzeboński.

To ważny dzień dla szczecińskiej stoczni, która wchodzi na rynek armatorski – powiedział dziennikarzom na chwilę przed podpisaniem listu intencyjnego prezes zarządu Szczecińskiego Parku Przemysłowego Andrzej Strzeboński.

W Szczecinie mają być budowane cztery coastery, czyli uniwersalne masowce do żeglugi przybrzeżnej - powiedział Strzeboński.

Są to statki operujące w rejonie Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Zatoki Biskajskiej, czy Morza Śródziemnego. Jest to flota, która ilościowo dziś w tym obszarze stanowi 70 proc. Wymiana tej floty staje się faktem, a my w tym przedsięwzięciu zaczynamy mieć swój udział - dodał.