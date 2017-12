Ustawa o rynku mocy przejrzystsza niż w innych krajach

Minister energii Krzysztof Tchórzewski przekonywał w środę w PE w Brukseli, że polska ustawa o rynku mocy tym różni się od podobnych projektów w innych państwach, że jest oparta na systemie aukcyjnym, a więc jest bardziej przejrzysta.

Sejm przyjął w środę ustawę o rynku mocy. To mechanizm wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych. Dzisiejsze ceny energii na rynku hurtowym są bowiem na tyle niskie, że nie pozwalają zarobić na spłatę kredytu na budowę nowej elektrowni, praktycznie w każdej technologii. Ceny spychają w dół m.in. OZE. W Polsce są to akurat farmy wiatrowe, które wypierają z rynku najstarsze i najgorsze bloki węglowe. Ponieważ inwestycje w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze są nieopłacalne, wraz z zamykaniem najstarszych źródeł pojawia się groźba, że w ich miejsce nie powstaną nowe.

Rynek mocy wprowadza zatem wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia - płatności mocowych – dla źródeł wytwórczych za to, że przez określony w kontrakcie czas, w razie potrzeby, np. w przypadku niedoboru energii, będą dysponować odpowiednią mocą. Czyli będą mogły dostarczyć potrzebnej energii. Rząd liczy, że firmy energetyczne dysponując takim dodatkowym źródłem dochodów będą w stanie sfinansować modernizację albo budowę nowych bloków.

W środę ta sprawa była poruszana w Parlamencie Europejskim w Brukseli na spotkaniu ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz wiceministrów Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtyki z polskimi posłami i pracownikami.

Tchórzewski powiedział, że polska ustawa o rynku mocy tym różni się od podobnych projektów w innych państwach, że jest oparta na systemie aukcyjnym, a więc jest bardziej przejrzysta. Negatywnie ocenił jednak propozycję Komisji, aby rynki mocy były ograniczane przez limity emisji.

Kurtyka przypomniał, że mija właśnie rok od publikacji przez Komisję Europejską pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Najbliższe pół roku będzie kluczowe. Wkrótce zostanie przyjętych na forum Rady UE, jak również PE sześć aktów prawnych, które na długie lata będą kształtować europejskie otoczenie regulacyjne dla polskiego sektora energetycznego – zaznaczył wiceminister energii. Prace nad pakietem zimowym są dla nas na obecnym etapie strategicznym wyzwaniem, jednak w Ministerstwie Energii intensywnie pracujemy także nad innymi istotnymi zagadnieniami, będącymi przedmiotem aktywności Parlamentu Europejskiego w zakresie kształtowania polityki energetycznej. Wśród nich należy wymienić m.in. opublikowaną na początku listopada br. przez Komisję Europejską nowelizację dyrektywy gazowej oraz pakiet +Czysta mobilność+, szczególnie istotny w kontekście projektu Ministerstwa Energii, jakim jest rozwój elektromobilności - dodał Kurtyka.

Tchórzewski zwrócił też uwagę na postulowane przez Polskę innowacyjne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej.

Mówi się, że jesteśmy obrońcami energii węglowej. Nie jest tak – chcemy rozwijać także możliwości w zakresie energii odnawialnej - zaznaczył Tchórzewski, wskazując m.in. na tzw. klastry energii.

Jak tłumaczył wiceminister Andrzej Piotrowski, jest to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do obszarów wiejskich i podmiejskich, gdzie istnieje wiele źródeł energii, np. biomasa czy fotowoltaika.

To rozwiązanie pozwalające wykorzystać lokalne zasoby i zapobiegające wyludnianiu tych obszarów. Jako rząd ponosimy odpowiedzialność za wyrównywanie dysproporcji pomiędzy różnymi regionami - powiedział wiceminister Piotrowski.

Kurtyka wspomniał też o planowanej nowelizacji dyrektywy gazowej. Jak mówił, jest ona istotna przede wszystkim w kontekście gazociągu Nord Stream 2. „Bardzo mocno działamy w tej sprawie. Jesteśmy za tym, by prace przebiegały sprawnie i by jak najszybciej trafiło to do trilogów - podkreślił Kurtyka.

Tchórzewski oraz wiceministrowie energii spotkali się w Brukseli m.in. z unijną komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, z którą rozmawiali na temat trwających prac nad rynkiem mocy oraz procesu restrukturyzacji polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiciele polskiego resortu energii rozmawiali również z komisarzem UE ds. energii i zmian klimatycznych Miguelem Ariasem Canete na temat perspektyw negocjacji pakietu zimowego.

Rozmowy, choć miały roboczy charakter, dotyczyły zasadniczych wyzwań dla polskiego i unijnego sektora energetycznego - podsumował minister Krzysztof Tchórzewski.

Na podst. PAP