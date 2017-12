Wojewodowie będą odpowiadać za 500 plus

Od 2018 roku to wojewodowie, a nie marszałkowie województw, będą odpowiadać za realizację programu „Rodzina 500 plus”; zmiany mają zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie - poinformowało MRPiPS.

W związku z powyższym Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazują wszystkie sprawy związane z programem „Rodzina 500 plus” urzędom wojewódzkim.

Tym samym, w sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim – poinformowało w środę MRPiPS.

Jednocześnie przypomniano, że resort nie rozpatruje spraw indywidualnych oraz odwołań lub zażaleń na decyzje lub postanowienia dotyczące wypłaty świadczenia 500 plus.

Wniosek o świadczenie wychowawcze - tak jak dotąd - można składać bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno-usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Jeszcze przed wprowadzeniem zmiany ośrodka odpowiedzialnego za realizację programu „Rodzina 500 plus”, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska mówiła: „mamy u marszałków 50 tys. zaległych wniosków, długi termin rozpatrywania ich, rosnące koszty prowadzenia tego zadania”.

Widzimy, że koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego będzie narastać, będzie coraz więcej tych wniosków. Chcemy sami prowadzić to zadanie i zagwarantować szybszą obsługę tych wniosków - argumentowała latem minister.

1 października rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Do programu można dołączyć w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożyły wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października.

W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono kilka zmian dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci. Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do wniosku dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Jeśli zaświadczenie takie nie zostanie dołączone do wniosku, urząd go przyjmie, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy.

Analogiczne regulacje dotyczą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Główne zasady programu „Rodzina 500 plus” pozostały bez zmian; wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Na podst. PAP