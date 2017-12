Blokadą dla rozwoju w Polsce zaawansowanych technologii, np. gromadzenia i przetwarzania danych (big data), nie jest brak pomysłów, startupów i pieniędzy dla nich, lecz brak rynku: odwagi firm do ich rozwijania - mówił w środę w Katowicach szef NCBR prof. Maciej Chorowski.

Jak zaznaczył, do rozwoju tej dziedziny potrzeba nie tylko dużych zasobów informatycznych do obsługi ogromnej ilości danych, ale też odpowiednich zasobów energetycznych.

Prof. Chorowski zaprezentował na kongresie Impact fintech‘17 w Katowicach ofertę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zakładającą m.in. zamawianie na rynku konkretnych, nieistniejących jeszcze rozwiązań, przy zabezpieczeniu ich finansowania i zapewnieniu tzw. rynku beta. Uczestniczył też w panelu poświęconym rozwojowi dziedziny big data.

Szef NCBR akcentował, że trafiający do tej instytucji ze swoimi pomysłami przedstawiciele przedsiębiorców czy organizacji są bardzo często na poziomie porównywalnym z projektami realizowanymi przez organizacje np. w Stanach Zjednoczonych.

To nie jest problem ich potencjału, problemem jest to, że my obecnie nie mamy mechanizmu, który pozwoliłby im implementować pewne ich idee - uznał.

Dodał, że ponieważ nie są sprawdzone, firmy ich nie chcą, a zatem nie dadzą im referencji, a więc szansy na osiągnięcie przewagi rynkowej.

Jeżeli chodzi o to, czy my dostrzegamy potrzebę finansowania takich pomysłów, myślę, że to jest właściwie przesądzone - powiedział szef NCBR odwołując się do opinii, że nawet jeśli ktoś nie uzmysławia sobie, że używa AI (Artificial Intelligence - sztucznej inteligencji - PAP), to pewnie jej używa, a jeśli nie, to będzie.

To nie jest kwestia naszego wyboru, tylko rzeczywistości, która już się zdarzyła i my możemy jeszcze jej nie zauważać, ale ona jest i tak już przesądzona - ocenił.

Sądzę więc, że NCBR co do zasady nadąża, ale nie do końca mam pewności czy nadążają dwie grupy naszych beneficjentów: mali - tak, a duzi mają większą inercję, więc może jeszcze się nie rozpędzili - dodał.