Szydło o rządach PO: miał upaść LOT i kopalnie, stocznie zlikwidowano

LOT miał upaść, stocznie zlikwidowano, górnictwo też miało upaść, a kopalnie były zamykane. Tak rządziła Platforma Obywatelska - podkreśliła premier Beata Szydło. Dodała, że było to celowe działanie, gdyż taki model gospodarki przyjęto.

Oceniła, że przyjęte już zmiany są niezwykle istotne dla przedsiębiorców.

Firmy rodzinne powinny otrzymać od nas wsparcie. To ważny element, by miały dobry klimat do rozwoju. Zależy nam na tym, żeby odbudowywać polski przemysł, Reindustrializacja, to jest to, co zapowiadaliśmy - podkreśliła.

Sukces reformy górnictwa przeprowadzonej przez ministrów Tchórzewskiego i Tobiszewskiego pokazuje, że coś co wydaje się niemożliwe - i to pokazuje naszą pozycję w Brukseli - bo niektórzy mówią, że jesteśmy nieudacznikami i nie umiemy brylować na brukselskich salonach, a ci ministrowie z doskonałym skutkiem przeprowadzili obronę polskiego górnictwa. To jest najlepszy przykład, że merytoryczna, ciężka praca przynoszą dobre efekty - dodała Szydło.