Jak skutecznie zabezpieczać dane?

Duże korporacje dysponują z reguły znacznym budżetem i zespołem specjalistów, który może pozwolić sobie na podjęcie procesu analizy i wypracowanie decyzji, która pozwoli na wdrożenie strategii działania przedsiębiorstwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Inaczej jest w przypadku obywateli. Ostatnio dużym problemem był Ransomware – oprogramowanie, które w celu osiągnięcia korzyści i wymuszenia okupu szyfruje dane na dyskach. Można zabezpieczyć się przed tym szyfrując je samemu. W ten sposób nie traci się poufności danych. Jest to jeden z trzech czynników bezpieczeństwa, obok integralności i dostępności. Użytkownik może wskazać, jakie dane stanowią dla niego szczególną ważność. Polscy policjanci wskazują, że w kwestii cyberprzestępczości bardzo dużym problemem jest prywatność i przejmowanie danych osobowych. To szczególny kapitał, który powinien być chroniony.

– Istnieje wiele popularnych portali internetowych, które pomagają zdobyć wiedzę w tym zakresie. Wymaga to jednak zaangażowania. Trzeba śledzić trendy i czytać najnowsze informacje na ten temat, a źródeł wiedzy jest coraz więcej. Jest to konieczne, jeżeli chcemy być bezpieczni – powiedział Artur Szachno, ekspert – Należy stosować rozwiązania, do których mamy zaufanie i nie zostały skompromitowane. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo unikalnych danych jest produkowanych za pomocą urządzeń cyfrowych i na nich zapisywanych. Najlepiej zapisywać jej w chmurze, ale żeby tam były bezpieczne – powinny być zaszyfrowane.

