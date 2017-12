Zabytki techniki przyciągają turystów

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego chce przyciągać turystów również zimą, dlatego część jego obiektów można do końca kwietnia 2018 r. odwiedzić taniej, pod warunkiem, że trafi się co najmniej do dwóch z nich.

W akcji uczestniczą kopalnie w Zabrzu i Tarnowskich Górach, zabrzańska sztolnia, stary młyn w Żarkach oraz browary w Tychach i Żywcu.

Szlak Zabytków Techniki to flagowy produkt turystyczny woj. śląskiego. Łączy 42 najważniejsze i najciekawsze obiekty przemysłowe w województwie, związane z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody i przemysłem spożywczym.

W ub. roku wszystkie obiekty Szlaku odwiedziło ponad 760 tys. turystów. Najwięcej gości przyciągają Gwiazdy Techniki - obiekty z najobszerniejszą infrastrukturą turystyczną i bogatą ofertą. To zabytkowa kopalnia węgla kamiennego Guido w Zabrzu, Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach i Muzeum Browaru Żywiec.

Aby dodatkowo zachęcić turystów do zimowej aktywności, od dwóch lat przygotowały one wspólną ofertę, program rabatowy. Do obecnej edycji programu, trwającej od początku grudnia do końca kwietnia 2018 r., dołączyły stosunkowo nowe obiekty szlaku: Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu oraz Muzeum Starych Rzemiosł - Stary Młyn w Żarkach.

„Kto odwiedzi jeden z obiektów objętych programem rabatowym, ten może otrzymać 20 proc. zniżki przy zakupie biletu w kolejnym z nich. To znakomita okazja, aby odkryć wyjątkowe dziedzictwo będące powodem naszej dumy” - wskazał, cytowany w informacji samorządu woj. śląskiego, który koordynuje działalność szlaku, członek zarządu tego regionu Henryk Mercik.

Tyskie muzeum poświęcone browarnictwu działa od 2004 r. w murach dawnego kościoła ewangelickiego z początku ub. stulecia. Prezentowane tam wystawy to tradycyjne ekspozycje i nowoczesne formy muzealne. Można tam również zwiedzać Tyskie Browary Książęce - z współczesną linią produkcyjną oraz zabytkami architektury przemysłowej.

Zabytkowa Kopalnia Srebra została udostępniona do zwiedzania w 1976 r. Szlak turystyczny przebiega 40 m pod ziemią, blisko 300 metrowy fragment trasy trzeba pokonać łodzią. Kilka lat temu w budynku nadszybia uruchomiono multimedialne muzeum. W tym roku, jako część kompleksu tarnogórskich podziemi, została wciągnięta na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kopalnia, na bazie której działa Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, powstała w 1855 r. W 1967 r. utworzono tam kopalnię doświadczalną, a w latach 1982-1996 funkcjonował Skansen Górniczy Guido. Od czasu ponownego otwarcia dla ruchu turystycznego w czerwcu 2007 r. w kopalni udostępniono turystom trzy poziomy: 170 m, 320 m oraz 355 m.

Zarządzające Guido Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu obecnie kończy też udostępniać kompleks Sztolnia Królowa Luiza - oparty o wyrobiska dawnej kopalni o tej nazwie i fragment XIX-wiecznej sztolni odwadniającej, ciągnącej się do Zabrza od Chorzowa. Działają już m.in. dwie podziemne części z trasą i podziemnym skansenem, w przyszłym roku udostępniona ma też zostać trasa wodna, umożliwiająca wypłynięcie łodziami na powierzchnię w ścisłym centrum miasta.

Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach w północnej części regionu to mieszcząca się w bliskostuletnim młynie elektrycznym ekspozycja multimedialna i interaktywna. Zwiedzający poznają historię rzemiosł obecnych od lat w Żarkach: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa, a także losy miasteczka.

Muzeum Browaru Żywiec powstało w starych piwnicach browaru w 2006 r. W salach o łącznej powierzchni ponad 1,6 tys. m kw. zgromadzono setki eksponatów, obrazujących historię browaru w Żywcu na przestrzeni 160 lat istnienia. Wewnątrz zobaczyć można m.in. odwzorowaną żywiecką ulicę z galicyjskich czasów, karczmę z „multimedialnym” barmanem opowiadającym o zaletach piw czy wnętrze bufetu z lat 30. XX w. Ostatnio ekspozycja została zmodernizowana.

W pierwszym etapie funkcjonowania utworzonego w 2006 r. Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego skupiono się na stworzeniu spójnego wizualnie kompleksowego systemu informacji turystycznej (znaki drogowe, tablice, serwis internetowy, materiały drukowane). Potem uporządkowano zarządzanie sieci współpracy, a w ostatnich latach zaczęły powstawać nowe produkty turystyczne.

