Spada popularność fastfoodów

Rynek gastronomiczny w Polsce wzrósł o ponad 10,5 pkt proc. wobec poprzedniego roku do ok. 36,12 mld zł, wynika z raportu GFK „Rynek gastronomiczny 2017”. Konsumenci odwiedzający punkty gastronomiczne, wydawali w nich średnio 98 zł miesięcznie (co jest najwyższą wartością w ciągu ostatnich 9 lat)

Rosnąca liczba lokali i ich coraz bardziej różnorodna oferta wydaje się wpływać na wzrost intensywności korzystania przez konsumentów z gastronomii, zarówno w formie rosnącej częstotliwości wizyt, jak i odwiedzania/próbowania różnych typów lokali - powiedziała analityk w dziale Consumer Goods and Retail GfK Lidia Kucharska, cytowana w komunikacie.

Liczba aktywnych placówek całorocznych wzrosła o 1,8 pkt proc. Poza lokalami zaliczanymi do kategorii klubów nocnych, pubów i sieci fast food w każdym z segmentów rynku gastronomicznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się liczba punktów, podano również.

Z badania wynika, że zwiększyła się częstotliwość wizyt w lokalach gastronomicznych - do poziomu średnio 3,7 odwiedzin w skali miesiąca, natomiast 49% Polaków w wieku 15+ deklaruje, iż odwiedzili punkt gastronomiczny w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co oznacza spadek o 5 pkt proc wobec 2016 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, frytki, burgery, mięsne zestawy posiłków, pizza i lody to najbardziej popularne produkty zamawiane w placówkach gastronomicznych, co jest odbiciem niezmiennie dominujących typów odwiedzanych przez Polaków lokali. Bowiem pizzerie, restauracje i fastfoody to najbardziej popularne rodzaje placówek odwiedzanych przez konsumentów. Jednak popularność tych ostatnich spadła w stosunku do ubiegłego roku - czytamy w materiale.

Najbardziej popularną siecią gastronomiczną wśród Polaków pozostaje nadal McDonald’s.

Prawie dwie trzecie Polaków w wieku 15+ deklaruje, iż odwiedziło punkt tej sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sieci KFC i Pizza Hut nadal pozostają w czołówce rankingu popularności” - czytamy również.

Ponad jedna czwarta konsumentów odwiedzających punkty gastronomiczne skorzystała z możliwości zamawiania potraw za pośrednictwem telefonu i/lub internetu.

Raport „Rynek gastronomiczny 2017” opisuje rynek z perspektywy: właścicieli i kierowników punktów gastronomicznych oraz konsumentów odwiedzających poszczególne lokale na tle bieżącego otoczenia rynkowego.

