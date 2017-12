Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +4,3% w listopadzie 2017 r

Oznacza to, że w listopadzie 2017 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 4,3% w porównaniu z listopada 2016 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

W listopadzie, po bardzo dobrym październiku (+10,7%), zaobserwowaliśmy obniżenie wartości indeksu, do poziomu (+4,3%), zbliżonego do odczytu wrześniowej dynamiki wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Łącznie o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 29,26 tys. osób w porównaniu do 28,19 tys. rok wcześniej.