Senat za zniesieniem górnego limitu składek na ZUS, ale później

Senat wniósł w czwartek poprawkę do ustawy znoszącej limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przepisy miałyby wejść w życie od początku 2019 r. Podczas głosowania doszło do sporu o kworum.

Po przyjęciu przez Senat poprawki wydłużającej termin wejścia w życie przepisów o zniesieniu limitu składek na ZUS do 2019 roku, senatorowie głosowali nad całą ustawą. Okazało się, że 41 senatorów było za, jeden przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS) ogłosiła, że na sali nie ma kworum, czyli połowy ustawowej liczby senatorów.

Następnie, po konsultacji z sekretarzami, Koc przytoczyła regulamin Senatu, który w art. 3 stanowi, że Senat podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Z kolei Bogdan Klich (PO) zauważył, że głosowanie nad tą ustawą odbywało się tak jak nad pozostałymi.

Następnie senatorowie PO opuścili salę, a wicemarszałek ogłosiła przerwę. Po przerwie Koc poinformowała, że z nagrań z monitoringu wynika, że podczas głosowania na sali obecnych było 73 senatorów. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz (PO), ocenił, że „ustawa była głosowana i nie została uchwalona”.

To, co pani marszałek w tej chwili zrobiła, tworzy zupełnie inną sytuację pozaregulaminową (…), to jest bezprawie. My mamy prawo tak się zachować, jako opozycja. Mogła pani skierować (ustawę) do komisji w celu powtórnego rozpatrzenia, to byłoby jeszcze zgodne z regulaminem. To, co pani w tej chwili ogłosiła, nie ma żadnego znaczenia formalnego, ustawa nie została uchwalona – powiedział Borusewicz.

To jest pańska opinia; opinia biura legislacyjnego jest inna - ustawa została uchwalona - odpowiedziała Koc.