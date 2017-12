Wizyta w 5 dni - z PZU nie ma kolejek do specjalistów

PZU Zdrowie rozpoczyna współpracę z Calypso Fitness. W klubach Calypso Fitness na terenie całej Polski ruszyła sprzedaż karty FIT Plus, dzięki której będzie można nie tylko zadbać o swoją formę, ale w razie problemów zdrowotnych skorzystać z prywatnej opieki medycznej PZU Zdrowie

Już teraz, PZU Zdrowie rozpisuje codziennie ponad 100 tysięcy wizyt medycznych w Polsce. Dzięki karcie FIT Plus klient zyskuje nielimitowany dostęp do wszystkich aktywności dostępnych w klubach Calypso Fitness oraz do pakietu usług medycznych PZU Zdrowie. Ma zagwarantowaną prywatną opiekę medyczną z nielimitowanym dostępem do internisty i 5 specjalistów: chirurga, kardiologa, ortopedy, reumatologa i ginekologa. Może również korzystać z bezpłatnych zabiegów ambulatoryjnych i badań diagnostycznych, w tym USG i RTG, a także z badań czynnościowych i laboratoryjnych. Na konsultację lub badanie może umówić się m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej i całodobowej infolinii PZU. Wizyta u internisty odbywa się w ciągu maksymalnie 2 dni, a u specjalistów w ciągu 5 dni roboczych. Do dyspozycji klienta jest blisko 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce.

Zakres tego produktu był tworzony przy pomocy lekarzy i specjalistów z Calypso, żeby zabezpieczyć realne potrzeby członków klubu - mówi Julita Czyżewska, Prezes Zarządu PZU Zdrowie. - Pierwszym, co wskazywali ankietowani klienci, to potrzeba dostępu do lekarzy specjalistów. Gwarantujemy dostęp do lekarza specjalisty w 5 dni. To się nie zdarza na rynku. Kolejnym były oferty Concierge [pośrednictwo w realizowaniu nietypowych życzeń klientów - red.]. Pakiet usług medycznych jest rozszerzony dodatkowo o te usługi typu, od organizacji podróży i biletów po zamawianie hydraulika - dodaje.

Dzięki karcie FIT Plus klient może także korzystać z pomocy concierge PZU Pomoc, który sprawnie i szybko zorganizuje m.in.: podróż służbową i wizytę fachowca (np. hydraulika, ślusarza, elektryka). Doradzi również, co zrobić w przypadku zgubienia dokumentów i zarezerwuje bilety do kina, teatru oraz na imprezy kulturalne i sportowe.

Ale, co najważniejsze, to zapewnienie kompleksowej opieki i bieżącej komunikacji trzech najważniejszych dla osoby ćwiczącej osób.

Każdy ma swoje predyspozycje ale musi zawrzeć też trening uzupełniający. Calypso to gwarantuje. Ale podczas treningów dochodzi do różnego rodzaju przeciążeń. Wtedy my, fizjoterapeuci, jesteśmy dla państwa - mówi Wojciech Suszczyński, fizjoterapeuta z PZU Zdrowie. - W momencie urazu liczy się czas. Często małe urazy, które można szybko wyprowadzić, są zaniedbywane. No pain - no game jest hasłem tylko dla zawodowców. Nawet przy niewielkim urazie trzeba szybko reagować. Fizjoterapeuta jest pierwszym trenerem. My uruchamiamy państwa z powrotem do pracy. My sugerujemy ćwiczenia. Działamy w zespole lekarz-fizjoterapeuta oraz trener. Tylko taka współpraca jest najlepszym zestawem - dodaje.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient jest cały czas monitorowany zarówno przez trenera jak i lekarza. To coś bardzo nowatorskiego - komentuje Marcin Kołczyński, trener i instruktor sportowy z Calypso. - Każdy może mieć inne problemy zdrowotne i to w naszym interesie jest dotrzeć do źródła i jak najszybciej przywrócić podopiecznego do formy. Calypso dzięki tej współpracy podnosi poprzeczkę usług jeszcze wyżej. To rewelacyjne połączenie - dodaje.