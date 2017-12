25 zwycięskich startupów Bridge to MassChallenge Warsaw

Akcelerator Bridge to MassChallenge Warsaw ogłosił listę 25 startupów z regionu CEE, które zakwalifikowały się do pilotażowej edycji programu. Program jest dedykowaną krajom Europy Środkowo-Wschodniej odsłoną jednego z największych na świecie akceleratorów dla startupów – MassChallenge

Celem programu jest przyciągnięcie do Polski najlepszych startupów technologicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, pomoc w rozwoju ich biznesu, a także wsparcie w wyskalowaniu na rynki zagraniczne. Bridge to MassChallenge Warsaw rozpoczął swoją działalność w Warszawie z inicjatywy Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej oraz PKO Banku Polskiego – największego banku w regionie CEE. Partnerami programu są także: Visa – światowy lider płatności cyfrowych oraz PGE – lider rynku energetycznego w Polsce.

Dwumiesięczny nabór do akceleratora Bridge to MassChallenge Warsaw zakończył się 6 listopada. Do projektu zgłosiło się w sumie prawie 300 startupów z 26 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Przesłane zgłoszenia były oceniane przez zespół międzynarodowych mentorów i ekspertów akceleracji oraz przedstawicieli partnerów programu.

Najbardziej obiecujące 25 startupów, których aplikacje zostały rozpatrzone pozytywnie i które otrzymały zaproszenie do udziału w programie Bridge to MassChallenge Warsaw, pochodzą finalnie z 12 krajów, w tym z Polski, Izraela, Estonii, Rumunii, Węgier, Łotwy, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Bułgarii, Czech i Białorusi. Tak duże zróżnicowanie pochodzenia firm przyjętych do akceleratora potwierdza ambicje i realny potencjał drzemiący w innowacyjnych przedsiębiorcach wywodzących się z tej części Europy.

To, co najbardziej zaimponowało nam w startupach z regionu CEE, to ich globalne ambicje – twierdzi Kara Shurmantine, Senior Director of Global Partnership w MassChallenge. – Czują potrzebę ciągłego rozwoju i ekspansji na nowe rynki od samego początku swojego istnienia. Właśnie ta ambicja sprawia, że idealnie wpisują się w wymagania, które stawiamy uczestnikom akceleratora MassChallenge.

Dzięki Bridge to MassChallenge Warsaw, najlepsze 25 startupów z Europy Środkowo-Wschodniej, w ramach dwóch 4-dniowych warsztatów w Warszawie i Bostonie, będzie mogło skorzystać z doradztwa lokalnych i globalnych ekspertów i mentorów, a także uzyskać dostęp do szerokiej sieci przedsiębiorców i inwestorów współpracujących z MassChallenge – czołowego akceleratora startupów na świecie. Na startupy, których rozwiązania zainteresują partnerów programu, czeka realna perspektywa zdobycia nowych klientów oraz szybkiej i bezpiecznej inwestycji.

PKO Bank Polski zainicjował program Bridge to MassChallenge Warsaw, aby zapewnić dojrzałym startupom wsparcie w osiąganiu skalowalności ich biznesów. Liczymy że program wzmocni pozycję Polski w regionalnym ekosystemie startupowym, co ułatwi nam korzystanie z potencjału tkwiącego w innowacjach - mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim.

Finaliści zakwalifikowani do programu akceleracyjnego oferują rozwiązania wykorzystywane w wielu sektorach, między innymi Fin-tech oraz High-tech.

Wśród startupów zakwalifikowanych do udziału w programie znajdziemy niezwykle szerokie spektrum oferowanych rozwiązań i technologii – tłumaczy Joanna Misiewicz z Bridge to MassChallenge Warsaw – Usprawniają przepływy pieniężne w sektorze bankowym, tworzą nowatorskie platformy edukacyjne czy prowadzą analizę behawioralną dzieci z autyzmem, wspierając ich leczenie – dodaje.

Lista startupów zakwalifikowanych do programu akceleracji Bridge to MassChallenge Warsaw: ShelfWise zapewnia oprogramowanie do natychmiastowego rozpoznawania półek sklepowych w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom weryfikację i ocenę planogramów – tj. sposobu prezentacji produktów w sklepie. Dzięki sztucznej inteligencji, w ciągu zaledwie kilku sekund, aplikacja pozwala firmom ocenić obecność i ekspozycję produktu oraz zgodność z planogramami już na etapie wizyty przedstawiciela handlowego w sklepie. Rozwiązanie kierowane jest przede wszystkim do firm z branży FMCG oraz sprzedawców detalicznych.

KLEAR Lending to platforma kredytowa P2P, oferująca alternatywną w stosunku do tradycyjnych formę pożyczania pieniędzy. Firma zbudowała środowisko łączące ludzi, którzy potrzebują pieniędzy z ludźmi poszukującymi wyższego zwrotu z oszczędności. Celem Klear Lending jest połączenie usług finansowych P2P i bezpłatnej edukacji finansowej.

DOV-E oferuje rozwiązanie, które wykorzystuje technologię umożliwiającą bezprzewodową łączność pomiędzy portfelem mobilnym konsumenta a dowolnym, zlokalizowanym w pobliżu głośnikiem, bez konieczności interakcji ze stroną trzecią.

Edurio pomaga agencjom edukacyjnym oraz szkołom monitorować jakość prowadzonej edukacji, w sposób uwzględniający czynniki wybiegające poza tradycyjne oceny. Wykorzystując informację zwrotną od wszystkich zainteresowanych, Edurio zbiera i analizuje pozaakademickie dane, takie jak kultura, atmosfera w szkole, postrzeganie danej szkoły przez uczniów i ich rodziców.

FunSave pomaga zmieniać dzisiejsze dzieci w przyszłych klientów banków. Firma oferuje bankom kompleksowe rozwiązania B2B, które wspierają wdrażanie dzieci w świat bankowości, zamieniając świat finansów w świat zabawy. Rozwiązanie obejmuje mobilną aplikację z elementami sprzętu IoT.

bNesis oferuje platformę służącą bankom i instytucjom finansowym w integracji zewnętrznych aplikacji za pośrednictwem API. Za pomocą kilku kliknięć, potencjalni kredytobiorcy dzielą się swoimi miernikami finansowymi w czasie rzeczywistym ze wszystkich swoich rachunków w bankach, zamiast łączyć niezbędne systemy osobno. System scoringowy banku analizuje wydatki, dochody i inne dane kredytobiorcy, w tym informacje z innych banków i instytucji, a nawet sklepów internetowych i serwisów społecznościowych, a po kilku minutach generuje zgodę lub brak zgody na udzielenie kredytu.

CertChain – sieć certyfikacji oparta o technologie blockchain. Certchain to pierwsza globalna, zdecentralizowana platforma, na której każdy może śledzić cały cykl procesu potwierdzania jakości każdego produktu lub usługi.

Funtronic oferuje interaktywne narzędzia dydaktyczne, które z powodzeniem mogą być stosowane na różnych poziomach kształcenia. Znajduje również zastosowanie w rehabilitacji i zabawie.

Smart Technology Group opracowała czytniki, które łączą wszystkie kluczowe technologie IoT w jednym urządzeniu (RFID, Beacon, WiFi, ZigBee i GSM/GPRS). Ich urządzenia sprawiają, że detekcja jest bezbłędna, szybsza i tańsza - dzięki smart RFID są w stanie wykryć setki przedmiotów w ciągu kilku sekund, z dużej odległości i podczas ruchu.

Wowworks zapewnia platformę, która pozwala na łączenie bieżących potrzeb sieci sklepów/punktów sprzedaży w zakresie utrzymania obiektu, IT, sprzątania i innych potrzeb operacyjnych, z lokalnymi, wykwalifikowanymi wykonawcami. Wowworks poprawia czas realizacji zadań, redukując koszty i prowadząc do znacznych oszczędności dla sprzedawców detalicznych (co najmniej 40%).

TakeTask dostarcza firmom aplikację, która w zintegrowany sposób pozwala realizować działania w firmie z wykorzystaniem geograficznie rozproszonych zasobów ludzkich. Dzięki aplikacji firmy mogą rozdzielać swoje zadania między własnych pracowników oraz społeczności zewnętrzne (crowdsourcing), gwarantując im elastyczność, skalowalność i opłacalność w obszarze zasobów ludzkich.

Spaceflow to aplikacja, która cyfryzuje życie w budynkach, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie pełnego potencjału środowiska i udogodnień budynku, a także potencjału ludzi skupionych w każdej lokalnej społeczności.

Talk-A-Bot to kompleksowe rozwiązanie dla klientów korporacyjnych i największych marek. Talk-A-Bot obsługuje 50+ języków i wszystkie popularne platformy. Ich unikatowe boty zbudowane są z ponad 30 zintegrowanych modułów funkcyjnych i wykorzystują wiedzę marketingową chatbotu, zbudowaną na bazie dziesiątek milionów rozmów.

IC Solutions oferuje technologię cyfrowego długopisu, która umożliwia jednoczesne tworzenie dokumentów zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Rozwiązanie IC Pen – automatycznie cyfryzuje pismo odręczne, zapisując dane w pamięci wewnętrznej długopisu i przesyłając te do komputera za pośrednictwem Bluetooth lub USB, pozwala na natychmiastowe przetwarzanie wypełnianych formularzy.

SNAPS redefiniuje modę, którą znamy. Firma opracowała produkty, które eliminują potrzebę wiązania sznurowadeł. SNAPS sprawia, że zakładanie i zdejmowanie sznurowanych butów staje się proste i szybkie.

IntelFlows oferuje system monitorowania zanieczyszczeń powietrza dla Smart Cities. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii czujników oraz Internetu rzeczy, IntelFlows tworzy mapę zanieczyszczenia powietrza w miastach, instalując swoje czujniki na środkach transportu publicznego. W połączeniu z innymi źródłami danych IntelFlows opracowuje mapy termiczne, a także raporty i zalecenia dotyczące sposobów radzenia sobie z zanieczyszczeniem powietrza w przestrzeni miejskiej.

DrOmnibus stworzyło platformę cyfrową opartą na Stosowanej Analizie Behawioralnej, która wspiera terapię dzieci z autyzmem. Aplikacja DrOmnibus automatycznie dostosowuje się do indywidualnych możliwości każdego dziecka, aby pomóc mu w nauce podstawowych umiejętności społecznych i kognitywnych, koncentrowaniu się na ćwiczeniach, podtrzymywaniu uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz usprawnieniu logicznego myślenia i pamięci.

Docsify opracowało narzędzie, które pomaga handlowcom podejmować właściwe działania sprzedażowe w oparciu o zachowanie odbiorców. Zapewnia możliwość śledzenia poczty e-mail, dokumentów i stron internetowych oraz elastyczną automatyzację poczty elektronicznej i lead scoring. Dzięki temu ich użytkownicy spędzają czas mądrzej, szybciej finalizują transakcje i zwiększają produktywność swojego zespołu.

Younify ułatwia życie klientów banków poprzez agregację wszystkich dokumentów cyfrowych w jednym miejscu, ich przechowywanie, sortowanie i przygotowywanie, tak aby mogli czytać, płacić lub podpisywać je bezpośrednio za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Skriware opracowało ekosystem drukowania 3D dla domu i szkoły, składający się z intuicyjnych, łatwych w obsłudze drukarek 3D, interaktywnej platformy e-learningowej oraz e-biblioteki gotowych do druku modeli 3D. Misją firmy jest pomoc użytkownikom w rozwijaniu ich interdyscyplinarnych umiejętności (z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki) poprzez proces projektowania, budowania i programowania robotów. SafeKiddo to rozwiązanie stworzone przez rodziców dla rodziców, aby pomóc im chronić dzieci w mobilnym świecie Internetu. SafeKiddo oferuje mobilną aplikację do kontroli rodzicielskiej, która integruje monitorowanie i kontrolę każdego urządzenia z dowolną możliwą metodą dostępu.

Apzumi Spatial tworzy zestaw narzędzi AR wzbogaconych o sztuczną inteligencję, dzięki którym procesy przemysłowe są bardziej precyzyjne i efektywne. Firma łączy w sobie zrozumienie potrzeb przemysłowych, doświadczenie i funkcje AR w złożone, ale łatwe w rozbudowie rozwiązanie. Najczęstsze obszary do usprawnień obejmują procesy edukacyjne, wsparcie pracowników linii montażowych, logistykę czy prototypowanie.

UnitDoseOne to zrobotyzowana apteka, która dla pacjentów szpitali przygotowuje dawki leków w indywidualnych zestawach. UnitDoseOne zajmuje się także logistyką leków szpitalnych – system wie, które leki będą potrzebne danego dnia, kto i kiedy umieścił je w aptece, kto je przepisał i kto dostarczył je pacjentowi.

StructView zapewnia interaktywne rozwiązania 3D dla miast i rynku nieruchomości. Firma oferuje zestaw innowacyjnych rozwiązań wspierających prezentację przestrzenną produktów, nieruchomości, a także całych miast.

Feedbeo to rozwiązanie do udzielania feedbacku w czasie rzeczywistym, w każdych warunkach, mające zastosowanie praktycznie w każdym sektorze. Aplikacja pomaga w szybkim zdefiniowaniu problemu po stronie użytkownika, przyspieszając proces jego naprawy.

mw